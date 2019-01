“Estamos muito bem preparados a nível de saúde”, diz Alexis Tam

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura foi ao Centro Hospitalar Conde São Januário ver como estão a ser desenvolvidos os trabalhos de prevenção da gripe. Alexis Tam afirmou, depois da visita, que está satisfeito com o trabalho desenvolvido pelos Serviços de Saúde. Para este ano foram compradas 170 mil doses da vacina contra a gripe e 99% das crianças de Macau já foram vacinadas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, foi fazer uma visita às urgências do Centro Hospitalar Conde São Januário para acompanhar os trabalhos de prevenção da gripe. O secretário apelou à prevenção, mas mostrou-se satisfeito com os trabalhos dos Serviços de Saúde. “Estamos muito bem preparados a nível de saúde”, referiu. Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, adiantou que, este ano, foram compradas 170 mil doses da vacina contra a gripe, mais 30 mil do que no ano passado.

“Estamos muito bem preparados a nível de saúde”, começou por dizer Alexis Tam aos jornalistas depois da visita. “Em 2018, no dia 24 de Setembro, recebemos a vacina contra a gripe e fizemos muito trabalho de promoção para que a população conheça a importância da prevenção”, afirmou o secretário. Segundo Lei Chin Ion, Macau adquiriu, para este ano, 170 mil doses da vacina, um aumento em comparação com as 140 mil doses compradas no ano passado. “Acho que é suficiente para toda a população”, sublinhou Alexis Tam. O secretário adiantou ainda que, desde Setembro do ano passado até agora, foram registados 14 casos de gripe e afirmou: “Temos de nos preparar bem para este tipo de doenças. Eu estou satisfeito com o trabalho dos últimos anos, que eu acho muito bom”.

O governante adiantou também que, até ao momento, já foram vacinadas 99% das crianças dos ensinos infantil, primário e secundário. “Vamos em breve para as instituições de ensino superior, para que os alunos deste nível de ensino também possam receber as vacinas”, acrescentou, concluindo: “Está tudo sob controlo”. Com o pico da gripe, pediu para que a população não tenha medo, “mas que tenham cautela”. O secretário disse ainda que “comparando com os anos anteriores, os casos de gripe registam um pequeno aumento”.

Sobre o tempo de espera nas urgências, Lei Chin Ion mostrou-se satisfeito, mas apelou a que os pacientes se desloquem aos centros de saúde ou a clínicas, antes de se deslocarem aos hospitais. “Não há um tempo [de espera] concreto. Normalmente, no pico da gripe, o tempo de espera é de duas horas. Ontem recebemos 60 doentes por hora e nessa situação não podemos prestar serviço atempadamente”, explicou o responsável pelos Serviços de Saúde. “Como pudemos ver, no serviço de urgência, o número de doentes não é muito grande e nós também, de acordo com a situação, ajustamos o número de pessoal para prestar serviço aos nossos pacientes”, sublinhou.

Questionado sobre a possibilidade de a sua deslocação às urgências do Conde de São Januário poder atrapalhar o normal funcionamento do espaço, Alexis Tam respondeu: “Nós trazemos muitas pessoas aqui, mas temos um motivo que é a transmissão dos nossos trabalhos a toda a população, para que todos saibam a importância da prevenção e o mais importante é dar a conhecer à população o que nós temos feito”.