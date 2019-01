Alexis Tam surpreendido com a saída do vice-presidente do IC

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, reagiu ontem ao cessar de funções por parte de Ieong Chi Kin do cargo de vice-presidente do Instituto Cultural (IC). “Trabalhou muito bem, eu gostaria que ele ficasse no cargo, mas ele acha que não”, disse. Para a vice-presidência do IC vai o antigo director do Museu de Arte de Macau, Chan Kai Chon (na foto), cujo sucessor no MAM ainda não está escolhido, confirmou o secretário.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois de, na quarta-feira, ter sido anunciado que Ieong Chi Kin pediu para cessar funções do cargo de vice-presidente do Instituto Cultural (IC) no passado dia 1 de Janeiro, Alexis Tam disse que o responsável “trabalhou muito bem”. O substituto do Ieong Chi Kin como vice-presidente do IC será Chan Kai Chon, actual director do Museu de Arte de Macau (MAM), que inicia funções já este sábado. Para o seu lugar no museu, Alexis Tam não avançou nomes: “Vou receber propostas e trocar impressões com a presidente do IC e com o pessoal do IC e vamos ainda estudar quem é o elemento ideal para ocupar o lugar”.

A cessação de funções por parte de Ieong Chi Kin “foi feita por iniciativa própria”, confirmou ontem o secretário à margem da visita ao serviço de urgência do Centro Hospitalar Conde São Januário. “O vice-presidente Ieong Chi Kin trabalhou muito bem, eu gostaria que ele ficasse no cargo, mas ele acha que não, por isso é que fez o pedido ao IC e a mim para cessar as suas funções”, referiu o governante, acrescentando: “Respeitei a decisão dele. Eu já tinha falado com ele e sei que ele é muito trabalhador e ele vai continuar a trabalhar para nós. Por sua vontade, ele vai deixar o cargo”. O secretário afirmou ainda que não sabe as razões pelas quais o responsável quis deixar o posto. O antigo vice do IC cessou funções a 1 de Janeiro, mas vai manter-se no instituto como técnico superior assessor.

Para o cargo de vice-presidente do IC vai o actual director do MAM, cujo sucessor no museu ainda não está escolhido. “Vou receber propostas e trocar impressões com a presidente do IC e o pessoal do IC e vamos ainda estudar quem é o elemento ideal para ocupar o lugar”, disse o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Contactado pelo PONTO FINAL, o gabinete de Mok Ian Ian também não avançou qualquer nome para assumir a direcção do MAM.

Relativamente às mudanças na estrutura do IC nos últimos anos, Alexis Tam recordou que, há dois anos, uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) concluiu que a antiga direcção do IC contratou pessoal ilegalmente. “Houve consequências, de facto alguns directores saíram, mas neste momento está mais calmo porque a presidente do IC está a fazer um bom trabalho”, referiu o governante. “Eu estou muito feliz com a equipa do IC, estamos a fazer um bom trabalho”, acrescentou. “Eu não estou preocupado porque o IC está a trabalhar bem e está a fazer uma boa gestão. O IC tem cada vez mais trabalho e esse trabalho é reconhecido pela população”, elogiou Alexis Tam.