Veleiros de todo o mundo competem nas águas de Hác Sá pela primeira vez

Começa hoje a primeira regata internacional de Macau. Nas águas a Sul da praia de Hác Sá vão juntar-se cerca de 300 veleiros para Regata da Taça Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e para a Regata Internacional Taça de Macau. Entre as equipas em competição, há campeões do mundo e vencedores da Volvo Ocean Race.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Tem hoje início a primeira regata internacional de vela de Macau e prolonga-se até ao próximo domingo. Na sua primeira edição, o território recebe equipas provenientes da Austrália, Alemanha e Japão, por exemplo. De França vem a equipa liderada por Lionel Péan, vencedor da edição de 1986 da Whitebread Round the World Race, actualmente designada por volvo Ocean Race, e da Estónia chega Alar Volmer, que, em 2014, venceu o ORC World Championship. Ontem, na conferência de imprensa em que foram apresentadas as equipas em competição, Christine Lam, presidente substituta do Instituto do Desporto (ID), disse que este evento que levar os desportos aquáticos de Macau a um nível internacional.

“Esta é a primeira vez que Macau acolhe uma regata internacional de grande escala, dando início a uma nova era para os desportos aquáticos de Macau a nível internacional”, disse Christine Lam, acrescentando que, além disso, “vai promover o desenvolvimento dos desportos aquáticos” no território.

Serão, no total, 20 equipas, dez delas em competição na Regata da Taça Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e outra dezena na Regata Internacional Taça de Macau. Entre as equipas que vão participar na regata internacional, o destaque vai para a Marenostrum Racing Club, liderada pelo ‘skipper’ Lionel Péan, que já venceu a Whitebread Round the World Race, competição que actualmente tem o nome de Volvo Ocean Race, e também a Solitaire du Figaro. Da Estónia chega Alar Volmer, que já venceu o ORC World Championship e o ORC European Championship. Participam também equipas do Japão, Alemanha, Austrália, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Canadá, Filipinas e Singapura. Todas as equipas vão navegar em veleiros Beneteau First 40.7.

Por seu lado, a regata da Grande Baía traz equipas de Cantão, Shenzhen, Hong Kong e, claro, Macau, com a a Macau Sugram a velejar em casa. A Madison Group XT, de Hong Kong, que já participou por 11 vezes na China Cup International Regatta, e a Beiyi Funds Asia Pacific Sailing, de Shenzhen, que venceu a regata de Hainão no ano passado, também participam nesta regata.

O evento vai contar também com um desfile marítimo de velas e uma exibição de veleiros. O desfile acontece no próximo domingo, entre as 9 e as 11 horas, e vai passar pela Doca dos Pescadores, Torre de Macau e Centro de Ciência de Macau. A exibição dos veleiros acontece também no domingo à frente da Torre de Macau, entre as 12 horas e as 15. No mesmo dia, a partir das 19 horas, realiza-se na Doca dos Pescadores a cerimónia de encerramento das duas competições e a entrega dos prémios.