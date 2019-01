“Qualidade da comunidade portuguesa” e “contributo da medicina portuguesa” destacados por agraciados

Para Vítor Sereno o título honorífico de prestígio, atribuído pelo Governo da RAEM, “é um reconhecimento à qualidade dos cidadãos portugueses” que vivem em Macau. “Nós temos aqui uma comunidade portuguesa sem paralelo no mundo inteiro”, afirmou Sereno. A médica Maria Paula Simões considera a medalha de mérito profissional com que foi distinguida, “um reconhecimento pelo contributo que a medicina portuguesa tem tido em Macau”. Por sua vez, o bispo de Macau, Stephen Lee, considera a distinção um reconhecimento do Governo pelo trabalho que a Igreja tem realizado.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Para Vítor Sereno, que deslocou-se de Dakar a Macau para receber o título honorífico de prestígio atribuído pelo Governo da RAEM, esta distinção é, em primeiro lugar, “um reconhecimento à comunidade portuguesa”, afirmou ontem à margem da cerimónia. Para o actual embaixador de Portugal no Senegal, que entre Março de 2013 e Agosto de 2018, exerceu funções enquanto cônsul-geral em Macau e Hong Kong, “este não é um reconhecimento ao Vítor Sereno, no meu entender é um reconhecimento, em

primeiro lugar, à comunidade portuguesa, a esta comunidade que esteve comigo ao longo destes cinco anos e meio, a todas as portuguesas e todos os portugueses que diariamente aqui trabalham e vivem, é um reconhecimento da figura do cônsul-geral que, no caso, se chamava Vítor Sereno”, afirmou aos jornalistas. Ontem, foi a última vez que Chui Sai On marcou presença, enquanto Chefe do Executivo, na cerimónia anual de imposição de medalhas e títulos honoríficos, tendo agraciado 35 individualidades e 11 instituições.

“Este é um reconhecimento que eu partilho, em primeiro lugar, com a comunidade portuguesa aqui residente”, insistiu Vítor Sereno, frisando que actualmente, o consulado-geral de Portugal “está muito bem entregue nas mãos do embaixador Paulo Cunha Alves”, que o substituiu nas funções. Vítor Sereno acrescentou ainda que “saudades de Macau vão existir sempre, tal como existem saudades de outros postos onde passei. Agora Macau foi muito marcante na minha vida profissional, por razões óbvias (…) marcou a minha família, a minha carreira”, disse realçando “a qualidade da comunidade portuguesa que aqui temos. Na altura em que soube que me tinha sido atribuído o título honorífico disse, e disse-o de coração, que era dedicado à comunidade portuguesa, nós temos aqui uma comunidade portuguesa sem paralelo no mundo inteiro, em termos de qualificações, de ajuda à representação diplomática, de interesse pelo próprio país, que não encontro em mais lado nenhum. Já trabalhei em quatro continentes e nunca vi isto em lado nenhum, portanto é um reconhecimento à qualidade dos cidadãos portugueses que vivem nesta região administrativa especial”, sublinhou.

Para a médica Maria Paula Simões, chefe de serviço no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), em Macau desde 1995, cujo trabalho desenvolvido em 2003 por altura da epidemia SARS é destacado pelo Governo, a distinção com a medalha de mérito profissional é, sobretudo, “um reconhecimento pelo contributo que a medicina portuguesa tem tido em Macau e continua a ter, pelos colegas que já cá trabalharam, pelos que continuam e pelos que esperamos que venham”. À pergunta se considera que há falta de médicos em Macau, a profissional respondeu que “há tanta, que estão a ser recrutados e estamos à espera que venham e cheguem o mais depressa possível”, afirmou, acrescentando que considera que Macau “oferece condições aliciantes” aos profissionais de saúde. Quanto à capacidade de Macau fazer frente a epidemias idênticas, a profissional declarou que o território “tem meios”. “Julgo que estamos preparados para poder dar o apoio à população que seja necessário nessas situações”, afirmou.

Na opinião do bispo de Macau, Stephen Lee, a distinção com a medalha de mérito altruístico é “muito significativo para a diocese, porque o que precisamos é de união no trabalho pela população de Macau. Então, este é um sinal de que o Governo, a Igreja e todas as outras instituições e indivíduos se unem para a paz e harmonia e para contribuirmos para a sociedade, é um sinal de que podemos trabalhar juntos, acho isso muito bonito”, afirmou. Stephen Lee frisou que, “na história de Macau, a Igreja sempre trabalhou para os necessitados. Acho que isto é um sinal de que o Governo reconhece o que a Igreja fez até agora e, por isso, é bom, a Igreja o Governo e todos os outros colaborarem juntos”. Sobre a possibilidade, avançada pelo jornal South China Morning Post, do seu nome ser apontado para substituir o bispo de Hong Kong, Michael Yeung Ming-cheung, falecido no início de Janeiro, Stephen Lee afirmou que essa é uma indicação a ser feita apenas pelo “Santo Padre”.