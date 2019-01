O ciclo da vida e a reencarnação da pintura chinesa a partir da mecânica e das máquinas

O artista plástico Allen Wong apresenta 22 trabalhos, incluindo duas instalações e 20 pinturas experimentais, a partir de hoje, na Creative Macau, numa exposição intitulada “Reincarnation- Chinese Paintings with Mixed Media”.

Cláudia Aranda

Com o título “Reincarnation- Chinese Paintings with Mixed Media” ou “Reencarnação – Pinturas Chinesas com Técnica Mista”, os trabalhos de Allen Wong (Wong Soi Lon) são aquilo que o nome indica, “uma materialização” ou “reencarnação” de algo. A partir de peças de automóvel há uma reorganização da matéria, uma recriação e “uma reforma da forma”, “para demonstrar o próprio ciclo da vida e a evolução humana”, explica Wong. Na exposição de pintura e instalação que é hoje inaugurada na galeria da Creative Macau, às 18h30, o artista plástico Allen Wong (Wong Soi Lon) apresenta 22 trabalhos, incluindo duas instalações e 20 pinturas experimentais.

No texto explicativo da exposição, o pintor indica palavras-chave como “motor, maquinaria, compostos inorgânicos e biomassa”, para desafiar o observador a questionar e a encontrar a resposta na leitura da mensagem visual transmitida pelas pinturas e instalações, nas quais Wong procura explorar “a mecânica e o movimento das máquinas”, assim como “as entranhas dos insectos”. Wong repensa, também, a pintura tradicional chinesa, e os materiais usados, e relaciona essas considerações com a mitologia grega e o paradoxo do Navio de Teseu, da sua viagem de décadas, e de como o navio se conserva, com a substituição das peças danificadas por outras. No final da viagem, será que o navio ainda é o mesmo? Este paradoxo aplica-se, “pensando em toda a sequência da pintura chinesa, que inclui estilos herdados, imitação de estilos, bem como a herança da literatura chinesa usando diferentes meios e até mesmo criando literatura”, diz Wong.

Falando ontem ao PONTO FINAL, na véspera da exposição, Wong explicou que uma das instalações, assente na jante de um automóvel, donde saem aquilo que parecem tubos de escape e outras peças de automóvel, é uma árvore. As partes avariadas de viaturas “são os ramos”. São também peças de automóvel, por vezes adquirindo a forma de insectos, que sobressaem no traço a carvão dos desenhos. “Há uma competição na natureza, e aqueles que perdem têm que se readaptar e transformar-se em qualquer outra coisa”, prossegue o artista, explicando que essa metamorfose está ele também a fazer nas técnicas usadas, da tinta-da-China tradicional para o desenho a carvão, por exemplo.

Wong Soi Lon, formado em Arte Contemporânea pela Universidade Normal do Sul da China, reúne já diversas exposições individuais incluindo, em 2014, na Livraria Portuguesa, a instalação “Cage Game”, no Museu de Arte de Macau, em 2013, “Cage Break” na Galeria Vantag no Porto; em 2012, na Galeria de Arte do Casino Estoril, em Portugal, “Liberal Bird”, na biblioteca chinesa De Gaulle em Paris; “Dragon Interception: Little Dragon Asking For Direction”, na Art for All Society (AFA), em Macau. O artista apresentou, também, trabalho a solo na Fundação Rui Cunha, e no Armazém do Boi, além de ter participações em várias exposições colectivas.