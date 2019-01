Director do MAM na vice-presidência do IC, Mok Ian Ian renova por dois anos

A presidente do Instituto Cultural (IC) irá permanecer no cargo por mais dois anos, revelou ao PONTO FINAL o gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura. Será Mok Ian Ian quem vai decidir o sucessor de Chan Kai Chon, agora que o director do Museu de Arte de Macau foi nomeado como o novo vice-presidente do organismo. De saída está Ieong Chi Kin que pediu para cessar funções.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Chan Kai Chon, actual director do Museu de Arte de Macau (MAM), foi nomeado como o novo vice-presidente do Instituto Cultural (IC), sucedendo no cargo a Ieong Chi Kin, que pediu para cessar funções no início deste ano. A nomeação foi ontem divulgada num comunicado do IC, que acrescenta que Chan irá assumir funções já neste sábado. Ao PONTO FINAL, o gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura revelou que a comissão de serviço de Mok Ian Ian, presidente do IC, será renovada por dois anos. Por escolher está o nome de quem vai suceder a Chan Kai Chon na direcção do MAM, confirmou o IC a este jornal.

É já no próximo sábado que Chan Kai Chon vai assumir funções como vice-presidente do IC, ficando responsável pelas áreas da museologia, indústrias culturais e criativas e educação artística. Doutorado em Belas-Artes, Chan era director do MAM desde 2017, tendo desempenhado anteriormente vários cargos na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). O novo vice-presidente do IC vai substituir no cargo Ieong Chi Kin que cessou funções a 1 de Janeiro, indica um comunicado do IC que não revela as razões. Ieong irá manter-se no IC, mas como técnico superior assessor. A vice-presidência do IC fica assim a cargo de Chan Kai Chon e de Leong Wai Man, cuja comissão de serviço será renovada, por dois anos, a partir de 24 de Janeiro.

O ex-vice-presidente do organismo tinha sido nomeado para esta posição em Fevereiro de 2017, na mesma altura em que tomou posse como presidente do IC Leung Hio Ming. Leung, juntamente com o então vice-presidente Chan Peng Fai, apresentaram a sua demissão em Dezembro de 2017, na sequência de uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção que revelou que o IC contratou ilegalmente perto de 100 funcionários. Na presidência do organismo seguiu-se brevemente Cecília Tse que, por motivos de saúde, apresentou a sua demissão passado pouco mais de um mês de ter sido nomeada.

Mok Ian Ian é agora quem mais tempo se tem aguentado no cargo desde que Guilherme Ung Vai Meng abandonou a presidência do instituto ao fim de sete anos. Recorde-se que, quando assumiu o cargo, Mok foi a quarta presidente do organismo no espaço de apenas um ano, com a sua comissão de serviço a terminar na primeira semana de Fevereiro próximo. A este jornal, o gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura revelou que o contrato da presidente será renovado por dois anos.

O pedido de demissão de Ieong Chi Kin não foi o único a ser ontem tornado público. Em Boletim Oficial foi revelado que Lo Lai Mei, chefe do Departamento de Organização e Gestão Administrativo e Financeira, e Wong Man Fai, chefe da Divisão de Estudos e Publicações, pediram para cessar funções com efeitos imediatos. Wong irá continuar a desempenhar funções no instituto como técnico superior assessor.