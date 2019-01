Deputados querem legislar sanções à operadora do metro ligeiro

As sanções à operadora do metro ligeiro serão definidas no respectivo contrato, mas a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) quer que estas constem na proposta de lei agora em discussão na especialidade. O poder de autoridade pública dos agentes de fiscalização continua a ser o ponto que mais discussão tem gerado entre Governo e deputados.

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) alertou ontem para o facto de a lei do metro ligeiro enumerar os deveres da futura operadora do sistema de transporte, mas é omissa quanto às sanções a aplicar em caso de incumprimento. Estas serão posteriormente regulamentadas no contrato de concessão, contudo, os deputados querem que sejam definidas na proposta de lei que está actualmente a ser analisada em sede de comissão. Ainda assim, a questão que mais continua a preocupar os membros deste grupo de trabalho prende-se com os poderes de autoridade pública que terão os fiscais da operadora do metro.

“A estrutura da proposta de lei define os deveres da operadora, mas não vemos consequências da violação destes deveres. Porque é que existem deveres e não existem normas sancionatórias?”, questionou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da AL. A Lei do Sistema de Transporte de Metro Ligeiro define um conjunto de deveres da operadora que incluem, entre outros, o transporte de passageiros munidos de títulos de transporte válido, a publicitação dos preços dos mesmos e a prestação de informações sobre a supressão da prestação de serviços. Em caso de incumprimento, o diploma define que as respectivas sanções sejam estabelecidas no contrato de concessão, com os deputados a pedirem para “definir as normas sancionatórias na proposta de lei em caso de violação de deveres da operadora”.

A operadora da linha da Taipa sabe-se já que será a MTR Corporation Limited – empresa responsável pelas operações do metro de Hong Kong – que, em Abril do ano passado, assinou um contrato com o Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes no valor de 5,88 mil milhões de patacas. Esta mesma empresa foi multada em oito milhões de dólares de Hong Kong, no mês passado, por atrasos de mais de uma hora no dia 16 de Outubro que causaram o caos durante várias horas no metro da cidade.

Em sede de comissão, a discussão sobre o poder de autoridade pública concedido aos fiscais da empresa concessionária continua a opor deputados e Governo. Segundo explicou Vong Hin Fai, os membros do grupo de trabalho não são contra a atribuição de “determinados poderes” a estes funcionários, mas questionam a necessidade de estes serem de autoridade pública, como está previsto na proposta avançada pelo Executivo. “Sim, os agentes têm de gozar de determinados poderes, mas é necessário atribuir tantos poderes? A comissão sugeriu ao Governo que repondere o âmbito e grau dos poderes atribuídos aos agentes de fiscalização. No futuro, não quer dizer que os agentes não gozem de poderes, mas os poderes não podem ser muito grandes nem excessivos”, defendeu o deputado, acrescentando que o Governo assumiu uma “atitude de abertura”.

Sobre o preço das tarifas continua sem haver qualquer decisão, mas Vong Hin Fai explicou que estes montantes e respectivos critérios serão definidos por despacho do Chefe do Executivo. O deputado adiantou que o Governo admite a possibilidade de o título de transporte poder ser pago de forma electrónica.

TREZENTOS DOS 500 POSTOS DE TRABALHO DA LINHA DA TAIPA JÁ FORAM OCUPADOS

A MTR Corporation Limited, empresa que vai operar a linha da Taipa, já contratou 300 trabalhadores, revelou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, acrescentando que existem ainda 200 postos de trabalho por ocupar. Raimundo do Rosário explicou que são precisas 500 pessoas para operar aquela que será a primeira linha do sistema de metro ligeiro de Macau, devido aos trabalhos de manutenção diária. O governante confirmou ainda que o horário de funcionamento será entre as seis e a uma da manhã, ressalvando que, até o metro inaugurar, estas “questões tão concretas” podem sofrer alterações. C.V.N.