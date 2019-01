Agnes Lam sugere taxa para excursionistas à semelhança de Veneza

Aos turistas que não pernoitam em Macau, Agnes Lam sugere que seja aplicada uma taxa. A medida foi emprestada pela deputada a Veneza que, a partir deste ano, vai cobrar entre 2,5 a dez euros por cada pessoa que visite a cidade sem nela pernoitar.

Catarina Vila Nova

A política foi aprovada para a cidade italiana de Veneza no final do ano passado e, agora, a deputada Agnes Lam vem sugerir o mesmo para Macau: a aplicação de uma taxa para quem visitar Macau e não pernoitar. Esta medida surgiu como tentativa de reduzir o impacto e também o número de turistas que anualmente chegam à capital da região do Veneto e que são sensivelmente os mesmos que a RAEM recebe por ano. As receitas geradas com esta taxa, sugere Agnes Lam, podem ser aplicadas no reforço da polícia turística, cujos resultados estão muito aquém das expectativas da deputada.

No final do ano passado, o Parlamento italiano aprovou uma taxa para quem visitar Veneza sem pernoitar e que vai oscilar entre os 2,5 e os dez euros (cerca de 23 e 92 patacas, respectivamente), consoante a época. Esta quantia não se aplica a quem pernoitar na cidade, uma vez que os hotéis cobram já uma taxa turística, e servirá para melhor gerir os cerca de 30 milhões de turistas que, anualmente, visitam a capital da região do Veneto. A barreira dos 30 milhões de turistas anuais foi ultrapassada em Macau há uma década e, no ano passado, terão chegado a Macau cerca de 35 milhões de visitantes, um número que, a confirmar-se, será um recorde absoluto.

Comparando as chegadas de turistas de ambas as cidades, Agnes Lam vem então sugerir ao Governo, numa interpelação escrita, que pondere a aplicação de uma taxa semelhante à de Veneza. “Nós podemos olhar para políticas como esta, mesmo que recebamos já muito dinheiro dos casinos. Em Veneza, com o dinheiro desta taxa, eles estão a aplicá-lo na resolução do problema do lixo gerado pelo turismo. Eles estão a usar este dinheiro para ajudar a melhorar o ambiente e os problemas de higiene em Veneza”, apontou a deputada, em declarações ao PONTO FINAL.

Em Macau, as receitas geradas com esta taxa poderiam ser aplicadas na melhoria dos serviços da polícia turística, que desde Março de 2017 patrulha as zonas das principais atrações da cidade, propõe a também professora da Universidade de Macau. “É suposto que a polícia turística ajude os turistas a deslocar-se em determinados circuitos definidos pelo Governo, mas os guias turísticos não aceitam estas sugestões, o que acaba por ser prejudicial para certos bairros. Nós podemos utilizar este dinheiro para financiar a polícia turística para que eles consigam controlar melhor a situação”, sugeriu a deputada.

Os 40 agentes que compõem a polícia turística começaram a patrulhar as principais atrações da cidade há quase dois anos, depois de um período experimental iniciado em Abril de 2015. Estes polícias estão destacados em zonas como as Ruínas de São Paulo, Largo do Senado, o centro da Taipa e o Cotai e têm como funções prestar apoio aos turistas, tratar de participações e consultas sobre propriedade perdida e aplicar medidas de controlo de multidões.