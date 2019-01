Pequenos proprietários podem sair duplamente beneficiados da habitação para troca, alertam deputados

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa alertou ontem para a possibilidade dos pequenos proprietários serem duplamente beneficiados por terem sido incluídos no Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana. Estes promitentes-compradores, notaram também os deputados, podem ainda vir a pagar menos por uma casa do que quem ficar desalojado na sequência da renovação urbana.

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) alertou ontem para a possibilidade dos pequenos proprietários serem duplamente beneficiados ao abrigo do Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana. Isto porque, explicou Vong Hin Fai, presidente desta comissão, os promitentes-compradores que ficarem sem as suas casas na sequência da declaração da caducidade da concessão de terrenos podem intentar uma acção judicial contra o Governo e vir a ser indemnizados e, também, podem adquirir uma habitação para troca tendo por referência o preço constante no contrato-promessa de compra e venda.

De acordo com o Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana, actualmente em discussão em sede de comissão, os promitentes-compradores de fracções habitacionais que tenham sido afectados pela declaração da caducidade de um terreno podem adquirir uma habitação para troca. Segundo explicou Vong Hin Fai, os deputados notaram aqui um problema, uma vez que estes pequenos proprietários podem também receber uma indemnização do Governo se vencerem uma acção judicial neste sentido. Para a comissão, poderá verificar-se aqui uma situação de “duplo recebimento de benefícios”.

Por outro lado, se estes mesmos promitentes-compradores adquirirem uma habitação para troca, o preço de venda da fracção terá por referência o valor constante no contrato-promessa de compra e venda. Também aqui a 3ª Comissão Permanente nota uma possível injustiça, uma vez que os preços das rendas de habitação para alojamento temporário e de venda de habitação para troca – sendo este o objectivo principal da proposta de lei – terão por referência os preços praticados na zona onde as fracções foram construídas. “Não se afasta a possibilidade de o preço constante neste contrato de promessa ser abaixo do preço de mercado e os pequenos proprietários podem sair beneficiados”, alertou Vong Hin Fai.

Ainda sobre os preços das habitações, alguns membros da comissão defendem que estes devem ser mais baixos do que aqueles praticados no mercado privado. Isto, disse Vong Hin Fai, se o Executivo pretende motivar os proprietários a contribuir para a renovação urbana. “Se os preços dos imóveis forem muito elevados, como vai o Governo conseguir promover a renovação urbana? Se a intenção legislativa é promover a renovação urbana então há que ter uma referência de preços abaixo do mercado”, afirmou o deputado. Já durante a discussão na generalidade deste diploma esta havia sido a questão que mais preocupações gerou junto dos deputados. Na altura, a secretária para a Administração e Justiça garantiu que os preços das habitações para troca não poderiam ser superiores aos que estão a ser praticados pelo mercado privado na zona onde foram construídos.