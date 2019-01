“No Where There”: Capturar a “falsa” Europa na China

“No Where There – Trabalhos de Tang Jing” será revelada às 18h30, no dia 15 de Janeiro, no 1844 Macau Photography Art Space, apresentando 13 obras que capturam o estilo de arquitectura europeu em várias cidades chinesas. A exposição decorre até 16 de Março.

TEXTO: Stacey Qiao

Fotografia: Tang Jing

Para pelo menos alguns europeus que viajam pela China, a visão demasiado comum de arquitecturas familiares deve ser desconcertante: a Torre Inclinada de Pisa nos subúrbios de Xangai, o Arco do Triunfo mesmo ao lado da Grande Esfinge no exterior de uma universidade de Wuhan, o Kremlin de Moscovo servindo como o edifício de um governo distrital em Pequim e as incontáveis Paris, Florenças e cidades do Tamisa… Elas são omnipresentes na vasta terra, criando um espectáculo bizarro.

Estes edifícios, conhecidos como “duplitecturas”, tornaram-se o foco da lente do fotógrafo chinês Tang Jing, que espera evocar pensamentos profundos e o debate sobre o fenómeno através da arte. O PONTO FINAL falou com o artista antes da exposição sobre a sua viagem criativa nesta série. Tang Jing estudou Fotografia na Escola de Belas-Artes e Design de Kassel, na Alemanha, após se ter licenciado em Belas-Artes, especialidade de Escultura, no Instituto de Belas-Artes de Hubei, e tem sido bastante activo como artista fotográfico ‘freelance’ e curador nos últimos anos. “Eu desisti da escultura após a minha licenciatura porque, na China, um escultor profissional lida principalmente com projectos de construção pesados, o que muitas vezes equivale a trabalhos grosseiros e muitos segredos indescritíveis da construção – aquilo que estou a tentar criticar agora com as minhas fotografias”, ironiza Tang.

O título da exposição, “No Where There”, é uma paráfrase de “utopia” e o título em chinês empresta directamente o nome traduzido do romance distópico de Aldous Huxley “Admirável Mundo Novo”, centrado no desenvolvimento das cidades. “Esta série de trabalhos tem uma atitude crítica forte. A minha série anterior, ‘Growth’, era centrada no desenvolvimento de cidades. Mas gradualmente fui persentindo que o desenvolvimento urbano e a arquitectura na China são largamente incultos. A herança da tradição cultural é difusa ou foi perdida e a orientação do país tem sido em direcção ao consumo nestes últimos anos. Eu espero estimular a discussão sobre o consumo e cultura através destas imagens”.

A sociedade fictícia em “Admirável Mundo Novo” não é, de forma alguma, positiva, tal como o contraste que Tang procura sublinhar entre as arquitecturas esplêndidas e a confusão cultural. “As aparências polidas são meras ferramentas para encorajar o consumo”, argumenta Tang.

A série foi criada entre 2013 e 2015 em várias cidades, por exemplo, Xangai, Wuhan e Hangzhou. Para a sua exposição, Tang seleccionou 10 fotografias e três caixas de luz – a sua forma preferida de apresentação. “As caixas de luzes são geralmente utilizadas em publicidade e são glamorosas e chamativas, exactamente como os objectos nas minhas fotografias. O público pode ter a primeira impressão de que foram capturadas na Europa, mas depois as imediações são diferentes e eles serão capazes de pensar de forma mais profunda. É essa a minha intenção”, disse Tang.

“Eu não fotografei edifícios em parques temáticos ou centros comerciais – mas sim no domínio público”, acrescentou o fotógrafo. “Por exemplo, pode olhar para a ponte em Suzhou que se assemelha exactamente à Tower Bridge em Londres. É uma ponte verdadeira do sistema de transporte de Suzhou. Eu vi esta ponte estranha e não consegui deixar de questionar: ‘Quem tomou a decisão de construir esta ponte? Com o estilo arquitectural, que conceito cultural quis quem decidiu atribuir à paisagem urbana?’”.

A causa para a prevalência de tais edifícios ao longo da nação é “não apenas colonialismo cultural”, diz Tang, sublinhando que os edifícios de estilo europeu erigidos em colónias estrangeiras no início do século XX têm implicações culturais e são, muitas vezes, bem preservados, enquanto que os edifícios chineses tradicionais são muitas vezes demolidos. Como resultado, “quando os governos querem construir uma grande infra-estrutura, eles não conseguem imaginar como poderá ser e simplesmente copiam e colam”.

Por outro lado, o artista acredita que a arquitectura tradicional chinesa poderá também não ser a solução. Um exemplo vívido é a estação de comboios de Pequim, construída sob a forma arquitectural mais popular da década de 90, com uma estrutura principal moderna e, estranhamente, um telhado que se assemelha a um palácio chinês. “A sociedade tem uma necessidade enorme de edifícios funcionais e em larga escala, mas os paradigmas estéticos que vão ao encontro dessas necessidades não existem. Por isso, eles simplesmente misturam a funcionalidade da arquitectura ocidental moderna e a aparência das tradições chinesas – mas sem detalhes de suporte, a importância cultural fica perdida. As tradições são muitas vezes negligenciadas, é verdade, mas, mais importante, elas não conseguem desenvolver um caminho que sobreviva e prospere no mundo de hoje. Eu espero que o público desta exposição possa ir além do ridículo popular destes edifícios e contemple o fenómeno através de múltiplos aspectos”.

“Eu sei que a questão é difícil de responder. Mas o trabalho do artista é levantar questões, e não respondê-las”, ri-se o artista, indicando que as causas e significado destes edifícios não dizem apenas respeito à cultura e estética, mas também a orientações sociais e económicas. “Nós podemos ter como referência locais como Taiwan, Hong Kong, ou mesmo Japão, para aprender como eles preservaram as tradições culturais chinesas num contexto moderno”, afirma Tang. “Também estou entusiasmado com a exposição em Macau. Os meus trabalhos têm raízes visuais chinesas e ocidentais e quando são apresentadas em locais com diferentes culturas eles podem despoletar diferentes faíscas”.