Juristas reagem com estranheza à contratação da juíza Maria José Machado como assessora da AL

A contratação da juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa para fazer parte da equipa de assessoria jurídica da Assembleia Legislativa é vista com estranheza por parte dos juristas ouvidos pelo PONTO FINAL, principalmente devido à saída de Paulo Taipa e Paulo Cardinal e à falta de experiência local por parte da juíza. Em 2013, Maria José da Costa Machado foi advertida por ter participado numa campanha política do marido, no ano passado pediu escusa num processo envolvendo José Sócrates.

André Vinagre

Depois da não renovação dos contratos dos juristas portugueses Paulo Cardinal e Paulo Taipa, a Assembleia Legislativa (AL) avança agora para a contratação da juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, Maria José da Costa Machado, que, segundo avançou ontem a Rádio Macau, inicia hoje funções por um período de dois anos. Ao PONTO FINAL, Sérgio de Almeida Correia recordou as palavras de Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa, quando justificou a saída de Paulo Cardinal e de Paulo Taipa com uma renovação dos quadros e afirma: “Eu não estou a ver que se faça uma renovação da Assembleia com uma pessoa que nunca esteve em Macau, tanto quanto sei, que nunca exerceu cá funções e que está a caminho dos 60 anos”. Pedro Correia diz que esta contratação “não faz muito sentido”. A juíza que inicia hoje funções na AL tem 31 anos de tempo de serviço na magistratura e alguns episódios polémicos no currículo.

O advogado Sérgio de Almeida Correia manifestou surpresa, tendo em conta a justificação de Ho Iat Seng depois da saída dos dois juristas portugueses da AL: “Em relação à renovação da AL, que foi falada pelo presidente da Assembleia, é preciso saber se esta contratação se insere nesta renovação, porque eu não estou a ver que se faça uma renovação da Assembleia com uma pessoa que nunca esteve em Macau, tanto quanto sei, que nunca exerceu cá funções e que está a caminho dos 60 anos”. “Se o argumento da idade e da permanência dos outros assessores poderia ter algum sentido num âmbito de um processo de renovação e reestruturação da Assembleia, isso agora cai tudo por terra”, sublinhou, acrescentando que “para substituir ou para ocupar o lugar daqueles que vão sair é suposto vir alguém pelo menos com o mesmo conhecimento e com as mesmas qualidades”.

“Trata-se da contratação de uma juíza desembargadora, portanto o Conselho Superior de Magistratura autorizou essa contratação com o pressuposto de que tem conhecimento das funções que essa pessoa vai exercer em Macau. É preciso saber qual o lugar que vai ser atribuído na hierarquia dos assessores da AL à juíza desembargadora que vem de Lisboa e que não tem conhecimento absolutamente nenhum da realidade local, não tem experiência local”, referiu. Para Sérgio de Almeida Correia, “as explicações que foram dadas anteriormente não batem certo com o processo de recrutamento que foi desencadeado”.

Sobre o processo de contratação da magistrada, Sérgio de Almeida Correia levanta mais dúvidas e dá um exemplo: “Um advogado para vir para Macau, para exercer advocacia em Macau, a Associação de Advogados de Macau obriga-o a fazer um curso de adaptação à legislação do território, ao sistema jurídico e a fazer exames. E, para se ser assessor da AL de Macau, não é preciso ter conhecimento do sistema jurídico? Eu não sei que outras pessoas terão sido contactadas, este processo é um processo muito pouco transparente”.

ADVERTÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA NO CURRÍCULO

Profissionalmente, Maria José da Costa Machado iniciou funções em 1988 como juíza de Direito Auxiliar no Tribunal de Instrução Criminal de Faro. Em 1993 foi nomeada como Juíza de Círculo Efectiva no Tribunal de Círculo de Portimão, tendo sido destacada como Juíza de Direito Auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa já em 2007. Desde 2012 que desempenhava funções de Juíza Desembargadora Efectiva no Tribunal da Relação de Lisboa.

Esta magistrada foi notícia em Portugal em Fevereiro do ano passado depois de ter apresentado um pedido de escusa de relatora do recurso interposto pelo ex-primeiro ministro português José Sócrates, em que este pedia a recusa de Carlos Alexandre como o juiz de instrução criminal no processo da Operação Marquês. Segundo o Observador, a juíza desembargadora alegava que a percepção pública que existe sobre a sua proximidade ao Partido Socialista poderia colocar em causa a imparcialidade de uma futura decisão. Em 2013, a juíza terá participado em diversos actos eleitorais da campanha do seu marido Fernando Anastácio, então candidato do PS à Câmara Municipal de Albufeira e actual deputado do PS, o que lhe valeu uma advertência por parte do Conselho Superior da Magistratura. Dois anos depois, Maria José Machado foi a relatora da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que absolveu Maria de Lurdes Rodrigues, antiga ministra da Educação do Governo de José Sócrates, de uma condenação a uma pena de prisão de três anos e seis meses pela alegada prática do crime de prevaricação.

Sobre o currículo da juíza, Sérgio de Almeida Correia disse apenas que “são circunstâncias externas que são pouco relevantes para o trabalho que tem de ser feito”. “O importante é saber se a pessoa que vem tem conhecimentos da Lei Básica, se tem conhecimento do sistema jurídico da República Popular da China e se tem conhecimentos de Macau”.

Por seu lado, o jurista Pedro Coimbra confessou desconhecer a magistrada e o seu currículo. “Se for uma pessoa com experiência profissional e com experiência de vida, é sempre bem-vinda”, ressalvou. Sobre a saída de Paulo Taipa e Paulo Cardinal da AL disse: “Ainda hoje ninguém nos explicou porque é que eles saíram da Assembleia, qual foi a razão para não lhes renovarem os contratos”. “Uma reestruturação e uma renovação da assessoria da Assembleia Legislativa? [A juíza] é uma pessoa com experiência excepcional – se a tiver – fora de Macau, não é em Macau. Volta a não bater a bota com a perdigota”, disse Pedro Coimbra, sobre a justificação de Ho Iat Seng para a não renovação dos contratos de Paulo Taipa e Paulo Cardinal.

“Se me disserem que dispensaram duas pessoas que tinham muita experiência de Macau e da própria Assembleia e foram buscar uma pessoa a Lisboa para o lugar deles, é estranho. Se for para os substituir, ela estaria em desvantagem claríssima. O doutor Paulo Cardinal e o doutor Paulo Taipa tinham imensa experiência da AL, conheciam aquilo por dentro e por fora. Não faz muito sentido, sinceramente”, sublinhou o advogado.