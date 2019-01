Incêndio em petroleiro faz pelo menos um morto em Hong Kong

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas estão desaparecidas depois de um petroleiro se ter incendiado ao largo da costa da ilha de Lamma, em Hong Kong, noticiou ontem o jornal South China Morning Post (SCMP). De acordo com o diário de Hong Kong, as equipas de emergência já resgataram 23 marinheiros que seguiam no navio Aulac Fortune, registado no Vietname. O petroleiro de 144 metros, com uma tonelagem de 11.290, estava a caminho da Tailândia depois de descarregar a carga de petróleo em Duangguan, na província de Guangdong, mas parou a uma milha náutica ao Sul da ilha de Lamma para reabastecer. O tanque com material inflamável explodiu por volta das 11h30. “Houve uma explosão e algumas pessoas caíram à água”, disse um porta-voz da polícia, citado pelo SCMP. Testemunhas relataram ao mesmo jornal ter ouvido pelo menos três explosões.

