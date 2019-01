Filha da mulher que morreu em alegada pensão ilegal e arrendatário da fracção levados ao MP

O arrendatário da fracção onde faleceu, no passado domingo, uma mulher por suspeita de inalação de monóxido de carbono foi ontem encaminhado para o Ministério Público (MP) por alegadamente ter alojado uma imigrante ilegal, ou seja, a filha da vítima. Também esta foi ontem levada ao MP for excesso de permanência no território.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A filha da mulher que, no passado domingo, morreu numa alegada pensão ilegal encontrava-se em excesso de permanência no território e foi, por isso, ontem de manhã encaminhada para o Ministério Público (MP), revelou a Polícia Judiciária (PJ) ao PONTO FINAL. Também o arrendatário da fracção onde a vítima foi encontrada foi conduzido ao MP, por alegadamente ter acolhido uma imigrante ilegal. A este jornal, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) revelou que existem “fortes indícios” que a fracção habitacional em causa estivesse a ser utilizada como estabelecimento de prestação ilegal de alojamento e adiantou que vai contactar “com a maior brevidade possível” o proprietário desta unidade.

Segundo revelou a PJ, a filha da vítima encontrava-se em excesso de permanência no território há cerca de quatro meses. Às autoridades, a mulher disse que o apartamento havia sido arrendado por um homem – informação confirmada pela PJ a este jornal – mas que a renda era paga por si. A mesma mulher terá ainda pago a este indivíduo cinco mil dólares de Hong Kong por a ter auxiliado a encontrar casa. Por alegadamente ter alojado na casa por si arrendada uma suposta imigrante ilegal, este homem é suspeito de ter infringido a Lei da Imigração Ilegal e da Expulsão. O arguido incorre numa pena de até dois anos de prisão, que pode ir até aos oito anos se tiver obtido algum tipo de recompensa ou pagamento pela prática do crime. Ambos foram ontem de manhã encaminhados para o Ministério Público.

No passado domingo, a vítima foi encontrada de manhã num colchão, colocado na cozinha, pela própria filha, que contactou de seguida as autoridades. O óbito da mulher, de 68 anos, foi posteriormente declarado no Hospital Kiang Wu. Após ter inspeccionado o local, o Corpo de Bombeiros detectou que, sempre que o esquentador, localizado na cozinha, era ligado, libertava quantidades de monóxido de carbono. Por isso, as autoridades suspeitam que a vítima terá morrido por ter inalado quantidades excessivas de monóxido de carbono, mas, até ontem, a causa da morte ainda não havia sido confirmada. Um exame preliminar ao corpo não revelou quaisquer “feridas suspeitas”, disse a PJ na segunda-feira.

Por outro lado, a investigação da DST revelou que existem “fortes indícios” que a fracção em causa “era usada como estabelecimento de prestação ilegal de alojamento”. “Por este motivo, a DST levantou imediatamente um auto de notícia e aplicou as medidas temporárias de aposição de selo na porta e de corte do abastecimento de água e electricidade da fracção autónoma”, refere o organismo, na resposta enviada a este jornal. A DST indicou ainda que vai, “com a maior brevidade possível”, contactar o proprietário da fracção autónoma em causa.

A DST é o organismo responsável pela aplicação da Lei de Proibição de Prestação Ilegal de Alojamento. As infracções a esta lei são apenas punidas com multas que variam entre as 200 mil e as 800 mil patacas mas, durante o debate das Linhas de Acção Governativa, gerou-se a discussão sobre a possibilidade de criminalizar as pensões ilegais. O secretário para a Segurança defendeu que esta devia ser a última via, enquanto que o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura se mostrou a favor desta solução. A possibilidade de criminalizar as pensões ilegais encontra-se actualmente a ser estudada pela secretária para a Administração e Justiça.