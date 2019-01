Anima quer escoar galgos que ainda estão no Canídromo até Abril

A Anima enviou ontem mais dez galgos para serem adoptados nos Estados Unidos. Agora, no Canídromo ficam apenas 310 animais à espera de encontrarem família e, segundo Albano Martins, fundador da Sociedade Protectora dos Animais, o processo deverá estar concluído até Abril. “A Yat Yuen tem-se portado bem em todo este processo”, elogia o activista.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Fazendo um balanço dos trabalhos para a adopção dos galgos que estão no Canídromo, Albano Martins, fundador da Sociedade Protectora dos Animais – Anima adiantou ao PONTO FINAL que, desde ontem, há apenas 310 animais por adoptar e que espera que no final deste mês este número desça para os 280. O activista deixou ainda elogios à actuação da Yat Yuen, a Companhia de Corridas de Galgos, dizendo que a relação entre as duas partes “está a correr bem”.

“No início desta campanha, nos finais de Julho, havia 532 animais. Com a saída dos dez de hoje [ontem], que vão para os Estados Unidos da América, vão ficar apenas 310 animais no Canídromo. Desde o início, 209 já foram adoptados ou enviados para centros de recolhas de animais para adopção, 13 morreram”, explicou Albano Martins. Assim, 58% dos galgos continuam por adoptar. “No final deste mês vamos ter à volta de 280”, adiantou.

Dos 310 ainda por adoptar, a Anima estimava ficar com 49 animais mais velhos ou doentes. Contudo, “neste momento, a Europa já quer levar 15 desses animais que já estão alocados, são daqueles animais mais velhotes, acima dos 10 anos”, referiu. Os animais mais velhos deverão ficar com a Anima para que depois a sociedade protectora os coloque em processo de adopção sem que seja através da Yat Yuen.

Sobre a data prevista para o fim do processo, o presidente da Anima diz esperar que em Abril os animais estejam todos fora do Canídromo: “De acordo com os nossos cálculos, em Abril, no máximo, os animais deverão estar todos fora, com excepção daqueles que vão para a Austrália, que vão ficar em famílias de acolhimento em Macau”. Albano Martins explica que os animais que forem para a Austrália são obrigados a permanecer em Macau por um período de sete meses. Em Portugal, apenas uma pessoa se mostrou interessada em adoptar um galgo.

“A Yat Yuen tem-se portado bem em todo este processo”, referiu Albano Martins, explicando: “A Anima, quando começou este processo, em 2015, dizia que era preciso que o Governo desse, com alguma antecedência, luz verde para que em 2018 fossem adoptados todos os animais, tínhamos três anos para arranjar fundos para isso tudo. O Governo nunca nos deu essa indicação e por isso não foi possível prepararmo-nos. Agora, para os animais saírem todos, alguém tem de pagar a factura e quem está a pagar a factura tem sido a Yat Yuen”.

“É a Yat Yuen que tem pago todas as transferências dos animais para a Europa e para os EUA”, afirmou o responsável da Anima. “Tem pago não só isso como os tratamentos dos animais. A Anima apresenta as facturas das clínicas e a Yat Yuen paga as facturas e não discute as decisões da Anima. Em Outubro e Novembro pagou cerca de 160 mil e em Dezembro deve ter sido mais 100 mil patacas que a Yat Yuen pagou”, acrescentou. “A relação entre a Yat Yuen e a Anima está a correr bem”, sublinhou Albano Martins. Recorde-se que, no passado mês de Outubro, a Anima chegou a acordo com a Yat Yuen para facilitar a saída dos animais do Canídromo.