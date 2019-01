AICEP: Lousinha substitui Bonifácio

Maria João Bonifácio terminou funções como delegada da AICEP em Macau e será substituída por Maria Carolina Lousinha, apurou o PONTO FINAL junto da Agência. Licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade de Lisboa, Lousinha nasceu em 1978 e participou na 6ª Edição do Programa INOV Contacto, em 2002, na empresa Diageo Brasil, importador da vinícola portuguesa José Maria da Fonseca, em São Paulo. Desde 2006 que ocupa o cargo de Gerente de Desenvolvimento de Negócios no escritório de São Paulo da AICEP Brasil, onde, segundo a AICEP, “desenvolveu competências em diferentes sectores estratégicos para as empresas portuguesas no mercado brasileiro”. Maria João Bonifácio ainda se encontra em Macau, a aguardar a chegada da sua substituta. J.P.M.

