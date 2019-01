Wong Sio Chak defende utilização de arma de fogo durante agressão a agente no Cotai

O recurso a uma arma de fogo pelo agente que foi agredido na madrugada de quinta-feira, no Cotai, foi considerado como “aceitável” pelo secretário para a Segurança. Wong Sio Chak revelou que o polícia conta já com 22 anos de experiência e que não será suspenso das suas funções enquanto decorrer a investigação. O secretário para a Segurança defendeu ainda que todos os agentes policiais possam “dispor de gás pimenta”.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O secretário para a Segurança defendeu que a utilização da arma de fogo durante um desacato entre um agente policial e três indivíduos do continente na madrugada de quinta-feira, no Cotai, foi apropriada, tendo em conta a situação. Em declarações aos jornalistas, Wong Sio Chak afirmou que o polícia do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) não teve outra escolha senão disparar para o ar como forma de aviso, após ter tentado, sem sucesso, controlar a situação, uma vez que estava sozinho. O governante revelou ainda que, ontem à tarde, a Polícia Judiciária (PJ) reuniu-se com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) para discutir medidas de segurança e evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer.

“Eu concordo que este não é um assunto pequeno, mas todos sabem que aquele agente policial não tinha qualquer escolha. Este foi um comportamento de aviso e a PJ vai fazer investigação e quando tiver os resultados vai divulgar. Mas, naquele momento, não tinha qualquer escolha”, afirmou ontem Wong Sio Chak, em declarações aos jornalistas, à saída da reunião com a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. O secretário para a Segurança frisou ainda que a situação era “difícil”, uma vez que eram “três pessoas contra um agente policial” que “não teve tempo para receber apoio de outros [agentes]”. “Neste caso, aquele agente policial era uma pessoa, não teve tempo suficiente para informar outros colegas. Quando os colegas souberam foram imediatamente para o local”, disse o governante.

Este caso, que se desenrolou quando o agente em causa pediu a três indivíduos que se encontravam a fumar num sítio proibido no Galaxy que parassem de o fazer ou que abandonassem o local, servirá para que seja revisto o mecanismo de pedido de apoio, bem como de que meios podem dispor as autoridades para manter a ordem pública e garantir a sua segurança pessoal. “A PJ, há sete ou oito anos, permitia [a utilização de] gás pimenta quando os agentes policiais tinham um caso urgente. Já discuti com Leong Man Cheong [comandante do CPSP] sobre isto e todos os agentes policiais devem dispor de gás pimenta”, defendeu o governante, afirmando ainda que “o pessoal de segurança dos casinos também precisa de ajudar [a manter] a ordem”.

Ontem à tarde, a DICJ, a PJ e a PSP estiveram reunidas para discutir o mecanismo de manutenção da ordem pública nos casinos, de forma a evitar que situações semelhantes a este caso se repitam. Até ao fecho desta edição não tinham sido divulgadas as conclusões desta reunião.

Sobre o polícia que foi agredido por um dos homens que se recusou a acatar as instruções para abandonar o local por estar a fumar num local proibido, Wong Sio Chak adiantou que este conta já com 22 anos de serviço e que não será suspenso das suas funções enquanto decorrer a investigação, obrigatória sempre que um agente da autoridade utiliza uma arma de fogo. Contudo, para garantir a recuperação do polícia, especialmente do foro psicológico, este irá desempenhar apenas funções administrativas, por enquanto. Questionado quanto à conclusão da investigação, o secretário para a Segurança não adiantou qualquer previsão. “De acordo com a situação no local, esta é uma situação muito urgente, por isso, é aceitável utilizar a arma, mas esta matéria precisa de uma investigação. Ainda não posso dizer o prazo para concluir a investigação”, disse o governante.