Rapaz de quatro anos com prognóstico reservado depois de contrair gripe

Encontra-se hospitalizado com prognóstico reservado um menino de quatro anos que desenvolveu uma encefalite depois de ter contraído gripe A. Mesmo que sobreviva, dizem os Serviços de Saúde, a criança corre o risco de sofrer sequelas cerebrais.

Um rapaz de quatro anos foi diagnosticado com uma encefalite após ter contraído gripe A, revelaram ontem os Serviços de Saúde em conferência de imprensa. De acordo com a Rádio Macau, o caso foi considerado “muito grave e raro” por Jorge Sales Marques, director do Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Conde de S. Januário (CHCSJ), que deixou um apelo à população para receber a vacina contra a gripe. A criança encontra-se internada com prognóstico reservado e, mesmo que sobreviva, muito provavelmente deverá sofrer sequelas cerebrais.

Para além deste menino, o seu irmão de oito anos foi também diagnosticado com gripe, mas já se encontra recuperado. Ambos não haviam recebido a vacina antigripal, pelo que os Serviços de Saúde apelaram à população para se proteger através da vacinação. Segundo adianta a Rádio Macau, 83% das camas do Hospital Kiang Wu destinadas a doentes com gripe encontram-se actualmente ocupadas. A taxa normal seria de 75%. No hospital público, 94% destas camas estão já ocupadas. Ainda assim, Lam Chong, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças assegurou que “as camas são suficientes” e que, em caso de necessidade, serão abertas mais alas hospitalares.

Entre Setembro do ano passado e ontem, os Serviços de Saúde registaram 13 casos graves de gripe com pneumonia, tendo os pacientes idades compreendidas entre os quatro e os 86 anos. Destes casos, dez não tinham recebido a vacina contra a gripe e um deles havia sido vacinado sete dias antes de contrair a doença. Um destes 13 casos graves é um homem de 86 anos que se encontra internado, mas estável. Em Janeiro do ano passado, uma menina de quatro anos faleceu na sequência de complicações relacionadas com a gripe. A criança acabou por não resistir a uma síndrome hemolítico-urémica e não havia recebido a vacina antigripal.

Nas escolas, a taxa de vacinação foi de 43,3% nas instituições que recebem crianças até aos três anos, de 79,5% nos jardins-de-infância, de 76,5% nas escolas primárias e 65,9% nas escolas secundárias. Na população com mais de 65 anos a taxa de vacinação é de 32,3% e, nos lares de idosos, 91,2% das pessoas foram vacinadas. Das 150 mil doses de vacinas encomendadas para este Inverno pelos Serviços de Saúde, 118 mil foram já administradas.