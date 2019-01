Projecções: Taxa de inflação em Macau estável nos 3% em 2019

A taxa de inflação em Macau deverá atingir os 3% em 2019, mantendo-se estável ao longo do ano, indicam as projecções macroeconómicas do Departamento de Economia e o Centro para os Estudos de Macau da Universidade de Macau (UM), ontem divulgadas.

De acordo com o Departamento de Economia e o Centro para os Estudos de Macau da Universidade de Macau (UM), o consumo privado vai “crescer de forma constante”, prevendo-se que registe os 4% em 2019. Por outro lado, o investimento total deverá cair 7,9% neste ano. Paralelamente, a importação de bens deverá aumentar 3,1% no ano corrente, enquanto a importação de serviços registará “uns modestos” 4,2%.

Por outro lado, prevê-se que a taxa de exportações de serviços cresça “mais lentamente” este ano, também ao nível dos 4,2%. A exportação de bens, por sua vez, deverá aumentar 0,6%. “As exportações de serviços são fortemente influenciadas pelas condições económicas externas e pelas políticas governamentais” e “podem ajustar-se muito ao longo do ano”, sublinhou a UM, na previsão macroeconómica para Macau em 2019.

Num ano em que o Chefe do Governo de Macau, Chui Sai On, garantiu estar preparado para o impacto da guerra comercial entre Pequim e Washington, o Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer 2,7%, “oscilando entre uma taxa pessimista de menos 6,5% e uma taxa optimista de 11,9%”, segundo as projecções da UM. Quanto ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego deverá fixar-se nos 2% em 2019, com o salário médio a rondar as 16.205 patacas.

Em Novembro, Chui Sai On garantiu que o Governo estava atento às previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), que estimou um abrandamento do crescimento da economia mundial caso persista a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, e afirmou que o território está a adoptar “uma estratégia de investimento defensivo”.

A Universidade de Macau sublinhou que, tendo em conta os dados recolhidos, a economia da Região Administrativa Especial de Macau cresceu substancialmente com taxas de 9,4% e 5,9% no primeiro e segundo trimestre de 2018, respectivamente, em comparação ao período homólogo anterior. O efeito do tufão Mangkut, que atingiu o território em Setembro de 2018, levou a economia a registar um crescimento de apenas 1,6% no terceiro trimestre do ano passado, indicou a mesma instituição.

Por outro lado, os efeitos negativos dos conflitos comerciais com os Estados Unidos e outros ajustamentos estruturais na economia da China afectaram, nos últimos meses do ano, a economia de Macau, assinalou ainda a UM. Lusa