“Noise On Site 8”, o espectáculo inexplicável, vem a Macau no dia 19

O quarteto sueco LLLSD vai passar por Macau no próximo dia 19 de Janeiro com o espectáculo “Noise On Site 8”. É música, é vídeo, é belas-artes, é uma experiência. “É muito difícil descrever o espectáculo”, confessou ao PONTO FINAL Eric Chan, que está a organizar o concerto no LMA.

André Vinagre

O Live Music Association (LMA) vai receber no dia 19 de Janeiro um espectáculo quase indescritível que junta a música experimental às artes visuais. “É uma experiência auditiva”, descreve, a custo, Eric Chan, da Day’s Eyes Records. O quarteto LLLSD vem da Suécia e incluiu Macau na sua digressão asiática.

Chamam-se Lars Åkerlund, Lise-Lotte Norelius, Sten Backman e Daniel Rozenhall e formam os LLLSD. Ao LMA de Macau trazem o espectáculo “Noise On Site 8”. Os quatro artistas trabalham em diferentes “constelações” e, assim, criam uma arte que está na fronteira entre o musical e o visual, o ensaiado e o improvisado, descreve a nota que promove o espectáculo.

“Nessa noite vamos fazer uma mistura entre a música experimental e belas-artes”, começa por explicar Eric Chan, fundador da editora Day’s Eyes Records, que está a organizar o espectáculo. “Eles são um quarteto de música electrónica e experimental, cada um com o seu instrumento, e vão juntar as belas-artes, em termos gerais. É um espectáculo que não dá para ser categorizado. Haverá música electrónica, noise, drum, tudo o que tenha a ver com a parte mais ‘artsy’ ou ‘noisy’. É muito difícil explicar”, tenta descrever o responsável ao PONTO FINAL.

Para já, certo é que este quarteto sueco vai usar instrumentos electrónicos, computadores e sintetizadores, por exemplo, para a música experimental. “Eu acho que eles também vão fazer artes visuais. Eles têm andado em digressão com um espectáculo que integra outras artes visuais, mas não sei se eles trarão essa componente a Macau”, confessa Eric Chan, que acaba por tentar outra descrição: “Diria que este espectáculo é uma experiência. É muito difícil descrever o espectáculo de maneira a que faça sentido para toda a gente. É mais ou menos uma experiência de audição. Eles jogam com as frequências e com a textura do som”.

Os LLLSD têm andado em digressão pela Ásia. “Antes de Macau eles vão passar pela Tailândia e depois vão para Taiwan, para três espectáculos, e depois vão à China também. É uma grande digressão”, refere o fundador da editora, acrescentando: “É muito bom que eles tenham incluído Macau na digressão, porque não acontece muitas vezes haver especáculos deste tipo em Macau. Macau não é um sítio onde este tipo de artistas pare”. Sobre a reacção do público, Eric Chan diz que vai ser “complicado”. “Como é música experimental, acho que os locais não estão familiarizados com isso. Mas às vezes organizamos espectáculos e vemos que eles gostam de explorar que tipo de música é esta, mas às vezes eles nem vão aos espectáculos porque não conhecem. Não estou à espera de muito público, mas estou à espera de ver caras novas”, explica.

Eric Chan contou ainda que um dos elementos do grupo sueco, Lars Åkerlund, já tinha actuado em Macau, num espectáculo a solo. “Na altura conhecemo-lo, ele gostou de Macau e quis voltar com o grupo”, concluiu.