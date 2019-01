Medalhas de valor: A felicidade, a honra e os agradecimentos ao Governo

Na tarde de ontem, os jornalistas foram levados a conhecer melhor os três distinguidos pelo Governo com medalhas de valor: o Centro de Operações de Protecção Civil, o sub-comandante do Corpo de Bombeiros e os Serviços de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Por entre muitos agradecimentos ao Executivo, o Chefe dos Serviços de Urgência acabou por dizer que “não há falta de pessoal”.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Foi com muitos agradecimentos ao Governo e à população de Macau que os três homenageados com medalhas de valor reagiram à distinção. O Centro de Operações de Protecção Civil, o sub-comandante do Corpo de Bombeiros e os Serviços de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário receberam uma distinção que pretende premiar aqueles que “se distinguiram no desempenho das suas funções pela prestação de serviços de relevo”.

“Na medida em que se tem verificado uma procura crescente de serviços médicos nos últimos anos, o número de serviços prestados aumentou”, foi assim que o Executivo justificou, no passado mês de Dezembro, a medalha de valor atribuída ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, acrescentando que todos os profissionais mostraram “o seu profissionalismo e dedicação na protecção da vida e saúde da população”. Ontem, numa conferência de imprensa onde foram dados a conhecer os agraciados, Lei Wai Seng, chefe do Serviço de Urgência daquele hospital, deixou agradecimentos: “Muito agradecemos à população e ao Governo na atribuição desta medalha de valor”.

“Estamos todos honrados por termos recebido esta medalha e por termos obtido o reconhecimento. Isso significa que, com o nosso trabalho árduo e com o nosso esforço, merecemos o reconhecimento da população”, referiu o responsável pelas urgências do hospital. “Todos os dias assumimos a responsabilidade de prestar serviço aos cidadãos e espero que todos os cidadãos possam compreender que estamos a prestar um serviço muito árduo todos os dias”, acrescentou Kuong Weng Han, auxiliar de enfermagem.

Questionado sobre as dificuldades que a equipa das urgências do hospital Conde de São Januário sente no seu dia-a-dia e sobre uma possível falta de recursos humanos, Lei Wai Seng disse que “não há falta de pessoal”. O chefe das urgências disse ainda que as segundas-feiras – precisamente o dia desta conferência de imprensa – são os dias em que os pacientes mais recorrem às urgências, mas que “aqui temos muito pessoal e muito espaço, por isso, esperamos que os cidadãos tenham paciência para aguardar e ser atendidos”, afirmou, pedindo depois para se recentrar as perguntas na medalha recebida.

TUFÕES NA ORIGEM DAS MEDALHAS

“Em primeiro lugar, agradeço ao Governo da RAEM que me concedeu a medalha de valor e ao superior que fez a propositura”, afirmou Chao Ka Cheong. O segundo-comandante do Corpo de Bombeiros (CB) foi agraciado pelo Governo a nível particular pela “atitude rigorosa no trabalho, associada à disponibilidade e forte apoio aos colegas”, que lhe valeram o “reconhecimento e consideração tanto dos dirigentes como dos subordinados”, refere a nota oficial.

“Quando os cidadãos enfrentam desastres ou grandes incêndios, os bombeiros permanecem corajosamente na linha da frente. E, quando os mesmos salvam com sucesso os cidadãos, isto é fruto da sua união e dedicação”, disse Chao Ka Cheong na conferência de imprensa no edifício do CB. O agraciado aproveitou ainda para agradecer aos colegas do CB que arriscam as vidas, bem como aos familiares dos bombeiros, e destacou o trabalho feito pela corporação nos dois mais recentes tufões que passaram por Macau: “Em relação aos dois fortes tufões, foi um desafio, o CB teve mais de mil saídas”. “O CB dá apoio aos cidadãos de forma mais rápida possível. Depois do tufão Hato, o CB e o Centro de Operações reforçaram a divulgação de informação de evacuação e também a comunicação com as associações, aumentámos os elementos de salvação e, portanto, no tufão Mangkhut já tínhamos um avanço em relação ao Hato”, acrescentou.

Também no edifício do Centro de Operações da Protecção Civil, os agradecimentos tiveram o mesmo destinatário. “Quero aproveitar esta ocasião para agradecer ao Governo e aos diferentes sectores da sociedade pelo apoio prestado, porque a Proteção Civil não depende só da actuação do Governo ou das entidades públicas ou privadas, também depende da participação dos residentes”, disse Kam Chit Soi, subcomissária do grupo de difusão de informações do Centro de Operações da Protecção Civil (COPC). O COPC foi distinguido com uma medalha de valor devido, precisamente, ao trabalho prestado durante a passagem do tufão Mangkhut.

“É com muita alegria que o COPC recebe a medalha de valor, a nossa equipa está muito contente e o prémio representa um grande estímulo. No futuro, esta honra vai transformar-se em energia para podermos continuar a aperfeiçoar os nossos trabalhos da Proteção Civil, de forma a assegurar a segurança da população e dos turistas em situação de calamidade”, disse a responsável.

A subcomissária destacou também a passagem dos tufões. “[Durante a passagem do Hato], vi os meus colegas a esforçarem-se muito nos seus trabalhos. Macau foi gravemente afectado e houve vítimas mortais, ficámos muito tristes e frustrados, mas felizmente, após um ano de preparação e de uma série de trabalhos de aperfeiçoamento, verificámos uma melhoria durante a passagem do Mangkhut. O nosso esforço viu-se recompensado, senti-me feliz e foi uma memória inesquecível”, concluiu.