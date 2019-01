Deputados querem garantias que Governo não vai monitorizar conteúdo dos dados informáticos

Apesar do secretário para a Segurança ter assegurado “preto no branco” que a monitorização dos dados informáticos ao abrigo da Lei da Cibersegurança não iria envolver a análise ou armazenamento do seu conteúdo, a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa pediu ao Governo para incluir esta garantia na proposta de lei.

Os deputados da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) pediram ontem ao Governo que, na Lei da Cibersegurança, fique explícito que a monitorização dos dados informáticos diz apenas respeito ao seu fluxo e não ao conteúdo. Segundo disse Ho Ion Sang, presidente desta comissão, o secretário para a Segurança afirmou “preto no branco” que não vai haver lugar ao armazenamento destas informações e que somente o seu fluxo em tempo real será analisado. Contudo, as garantias de Wong Sio Chak não foram suficientes para os membros da comissão que, ainda assim, pediram para que tal estivesse regulado na Lei da Cibersegurança.

“O Governo já disse, preto no branco, que só vai monitorizar o fluxo de dados, não vai armazenar estes dados. Esperamos que o Governo possa reflectir isso no articulado da proposta de lei com vista a dissipar as preocupações dos residentes”, disse Ho Ion Sang, acrescentando que “o Governo referiu que está aberto a isso”. A proposta de lei em análise pela comissão atribui ao Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança (CARIC) a função de “monitorizar, através da Polícia Judiciária, em tempo real, o tráfego e as características dos dados informáticos transmitidos sob a forma de linguagem máquina, entre as redes dos operadores de infra-estruturas críticas e a internet”.

Os operadores de infra-estruturas críticas são um conceito introduzido na proposta de lei sobre a cibersegurança, abrangendo um total de 116 entidades. Aqui estão incluídas as sociedades de abastecimento de água, de actividade bancária financeira e seguradora, de prestação de cuidados de saúde em hospitais, de fornecimento e distribuição de electricidade e gás natural, de difusão televisiva e sonora ou de exploração de jogos de fortuna e azar em casinos.

A comissão pediu ao Governo para entregar uma lista elencando todos estes 116 operadores onde, garantiu também o secretário para a Segurança, não serão instalados quaisquer equipamentos de monitorização de dados. “As operadoras vão abrir os seus canais para o Governo conseguir obter os dados. O Governo foi claro: não vai instalar quaisquer equipamentos nos operadores, só vai analisar o fluxo de dados”, explicou Ho Ion Sang, avançando com um exemplo: “Por exemplo, numa canalização, só vai saber o fluxo da água, não vai saber a cor da água”.

Sobre o âmbito de aplicação da lei, Ho Ion Sang explicou que “todos os órgãos e entidades públicas estão abrangidos no âmbito da proposta de lei”. Porém, existem excepções. “Temos que ter em conta que alguns são comissões e conselhos e são apenas utilizadores da rede informática. Esses conselhos têm serviços públicos por detrás que vão dar apoio logístico. Por exemplo, o gabinete do secretário para a Segurança usa a rede informática, mas a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau vai dar apoio logístico e, por isso, a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau vai estar abrangida pela proposta de lei mas o utilizador não”, explicou o deputado, acrescentando que o Governo vai ainda disponibilizar uma lista com as entidades incluídas no âmbito de aplicação da lei.

Ho Ion Sang explicou ainda que esta lei pretende complementar-se com a Lei de Combate à Criminalidade Informática. Ou seja, a Lei da Cibersegurança “é um diploma legal que regula especificamente a gestão administrativa da rede com objectivos de prevenção e que pode produzir efeitos de defesa activa durante a ocorrência, minimizando riscos para Macau”, disse o deputado. “Se houver um ataque temos a Lei de Combate à Criminalidade Informática”.