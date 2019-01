Transmissão do pensamento de Xi Jinping a dirigentes locais “não se coaduna com a ideia do Estado de Direito”

O encontro que Chui Sai On teve com quase duas centenas de titulares dos principais cargos políticos e directores dos serviços públicos para transmitir as ideias do Presidente chinês “não se coaduna com a ideia do Estado de Direito”. A afirmação é do jurista António Katchi, que defende a necessidade de separar as funções política e administrativa. Para o politólogo Larry So, esta mensagem política serve apenas para reafirmar que Macau pertence à China, obliterando, à partida, quaisquer ideais independentistas que possam surgir.

Catarina Vila Nova

Chui Sai On convocou os titulares dos principais cargos políticos e directores dos serviços públicos do Governo para “transmitir e aprender o espírito do discurso do Presidente Xi Jinping sobre o 40º aniversário da reforma e abertura do país”, indica um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo. Na passada sexta-feira, foram 180 os dirigentes e governantes que participaram neste encontro que teve como objectivo “dar a conhecer de forma mais precisa o espírito e estratégia principal da nova Era da reforma e abertura nacional”. Esta reunião, ressalvaram os académicos António Katchi e Larry So em declarações ao PONTO FINAL, não é inédita, mas é, sim, reveladora de uma tendência de um constrangimento cada vez maior da autonomia local por Pequim.

Para António Katchi, professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM), não seria “reprovável” que Chui Sai On tivesse limitado este encontro aos cinco secretários com o intuito de debater as ideias de Xi Jinping e, eventualmente, introduzir algumas delas no ordenamento jurídico local. No entanto, o Chefe do Executivo não se ficou por aqui, alargando a reunião a 180 titulares dos principais cargos políticos e directores dos serviços públicos, refere o mesmo comunicado. Neste sentido, Katchi defende que este encontro “não se coaduna com a ideia do Estado de Direito”, justificando a necessidade de “separar claramente aquilo que é a função política e aquilo que é a função administrativa”. “Os titulares de cargos administrativos, incluindo os altos dirigentes da Administração pública, estão obrigados a seguir a lei. Não podem, na sua prática administrativa, estar directamente a deixar-se inspirar pelas ideias, desejos, instruções políticas e discursos de Xi Jinping”, argumentou o jurista.

CHUI SAI ON, O “PORTA-VOZ DO REGIME DA CHINA”

Esta não é a primeira vez que Chui Sai On reúne este considerável número de dirigentes e governantes para transmitir mensagens e orientações vindas de Pequim, nota António Katchi, recordando que “isso terá começado há dois anos”: “Penso que surgiu numa fase de reforço do poder do próprio Xi Jinping no seio do regime chinês e, portanto, de concentração de mais e mais poder nas suas mãos e, também, de um crescente aperto do controlo do próprio regime sobre Macau”.

Questionado sobre se estes encontros serão o resultado de uma iniciativa local ou de instruções do Governo Central, o jurista atira que sempre teve “dúvidas sobre a iniciativa local”. Numa situação extrema, poderá a figura do Chefe do Executivo reduzir-se a um mero porta-voz das orientações de Pequim? “De alguma maneira, ele, porta-voz do regime da China, já tem sido. Se esse cenário se viesse a configurar, não seria uma alteração radical da situação precedente, seria uma agudização”, considera.

Larry So, por sua vez, olha para esta relação de poderes como “interactiva”, tendo em conta os “vários braços executivos” que Pequim tem em Macau. Para o politólogo, estas declarações políticas servem apenas um propósito: “Reforçar a ideia de que Macau é parte da China e que Macau e Hong Kong não devem fazer nada que vá contra esta ideia”. “A mensagem subliminar é: ‘Vocês não são uma colónia ou região independente; vocês pertencem à China, por isso, ajam em conformidade’. A filosofia está presente e estamos constantemente a ser recordados que a independência está completamente fora da linha e não será tolerada”, afirmou. “Portanto, nada de novo”.

REFERÊNCIA À CONSTITUIÇÃO QUE NUNCA FOI OFICIALMENTE TRADUZIDA PARA PORTUGUÊS

Perante as quase duas centenas de dirigentes, Chui Sai On alertou “que se deve estar consciente da defesa do regime político, da soberania, segurança e interesses nacionais, dando cumprimento ao estipulado na Constituição”, frisando igualmente “a necessidade de se melhorar a implementação da Constituição e da Lei Básica de Macau”. Larry So não vê nestas palavras do Chefe do Executivo um aviso, mas não deixa de notar a ênfase colocada na segurança nacional e na Constituição: “Desta vez, a segurança nacional e a Constituição são muito mais enfatizadas. Nos últimos anos isto foi mencionado, mas não tanto como agora”.

António Katchi sublinha o paradoxo que é a referência à Constituição da República Popular da China como uma fonte do Direito de Macau, uma vez que este documento nunca foi oficialmente traduzido para português (a versão publicada em Boletim Oficial é uma tradução não oficial dos Serviços de Administração e Função Pública). “Nunca diligenciaram no sentido de obter uma tradução portuguesa oficial da Constituição chinesa, apesar de estarmos num sistema bilingue em que as leis, para terem eficácia jurídica, têm que ser publicadas nas duas línguas oficiais”, nota o constitucionalista.

Para Katchi, esta nova referência à Constituição chinesa é, uma vez mais, sintomática do cada vez maior controlo de Pequim à autonomia da RAEM. “Isso é mais um dos reflexos daquela preocupação de apertar mais e mais o controlo do Governo Central sobre o Governo de Macau, de frisar de uma maneira cada vez mais enfática que a autonomia de Macau é limitada”, considera. O académico entende que esta ênfase agora dada à Constituição pode ter as suas justificações políticas, mas considera ser desnecessária, tendo em conta que, no território, “nunca se tem desrespeitado aquela parte da Constituição que é susceptível de aplicação em Macau”.