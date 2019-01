Protocolo entre a AAM e Ordem dos Advogados continua sem avanços

“Estamos como estávamos”, foi assim que Paulino Comandante, secretário-geral da Associação de Advogados de Macau, descreveu a situação actual do reatamento do protocolo entre esta associação e a Ordem dos Advogados de Portugal. Ainda assim, o advogado confirmou que continua a haver interesse no retomar do protocolo por parte do organismo que representa. As provas orais do exame final do curso de estágio de advocacia têm início amanhã.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Associação de Advogados de Macau (AAM) continua interessada em restabelecer o protocolo com a Ordem dos Advogados portuguesa, disse Paulino Comandante, secretário-geral da associação, ao PONTO FINAL. Contudo, não se verificam avanços nas negociações. “Ainda estamos numa fase muito inicial”, afirmou Paulino Comandante. Durante o mês de Janeiro, a AAM vai realizar o exame final do curso de estágio de advocacia, as provas orais têm início já amanhã e terminam no dia 24. Inscritos estão 35 candidatos.

“O protocolo entre a AAM e a Ordem dos Advogados de Portugal ainda está em fase de negociações, ainda não temos nenhum resultado nem temos uma data em vista”, referiu o secretário-geral acerca do protocolo entre as duas organizações assinado em 1999 e suspenso em 2013. Este protocolo tinha como objetivo estabelecer um regime de estágio e a inscrição e transferência de advogados estagiários, havendo a possibilidade de os advogados estagiários transferirem o seu estágio de um dos organismos para o outro e obterem, na entidade de acolhimento, a respectiva inscrição como advogado. Em Março de 2013, a AAM suspendeu o protocolo deixando de ser possível os advogados inscritos na Ordem dos Advogados de Portugal requererem a transferência da sua actividade para Macau.

“Na altura, detectámos um aumento dos advogados que vinham para Macau, e houve necessidade de proteger os interesses dos candidatos locais”, justificava Paulino Comandante em 2015, manifestando, na altura, interesse no reatar do protocolo. Mais de três anos depois, as negociações continuam sem conclusões. “Há algum tempo atrás manifestámos as nossas ideias e as nossas opiniões, mas naturalmente este protocolo também tem a ver com a outra parte, que é a Ordem dos Advogados”, disse agora o secretário-geral ao PONTO FINAL, acrescentando que “ainda não há nenhuma decisão concreta, não temos nenhum avanço”.

“Da nossa parte, é uma vontade. Da parte da ordem, não sei qual será a intenção ou a ideia deles. Interesse há, quer da AAM quer da Ordem, mas o problema são os termos e as condições que deverão ser tratados entre as duas entidades, não conta só a vontade de Macau ou de Portugal. Neste momento não temos nenhuma conclusão”, afirmou. “Estamos numa fase muito inicial, estamos como estávamos”, concluiu.

Questionado sobre se as duas associações se têm reunido para discutir as condições do novo protocolo, Paulino Comandante respondeu: “Eu acho que sim, mas quem deverá saber melhor é o nosso presidente [Jorge Neto Valente]”. O PONTO FINAL tentou contactar Jorge Neto Valente, mas sem sucesso.

A AAM vai realizar durante o mês de Janeiro o exame final do curso de estágio de advocacia. As provas orais do exame final do curso de estágio de advocacia terão lugar nos dias 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22 e 24 deste mês, na sede da AAM, no edifício World Trade Center. Segundo Paulino Comandante, são 35 os candidatos inscritos nas provas, dois deles oriundos de Portugal, sujeitos a este exame dada a actual inexistência de protocolo com a Ordem dos Advogados. Um decréscimo face aos 54 candidatos inscritos em 2018.