Narrativa oficial sobre escutas telefónicas contrariada pelo presidente do TUI, acusa Sulu Sou

O Governo tem vindo a garantir que o regime das escutas telefónicas carece de supervisão judicial, mas, na verdade, os tribunais apenas têm o poder de autorizar a intercepção das comunicações. Quem o diz é o deputado Sulu Sou, que cita declarações do presidente do Tribunal de Última Instância.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O discurso oficial sobre as escutas telefónicas e a sua supervisão judicial foi contrariado pelo presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) em declarações recentes aos jornalistas. A afirmação é do deputado Sulu Sou, numa interpelação escrita ontem enviada aos órgãos de comunicação social, que cita explicações do juiz Sam Hou Fai, no Dia do Estabelecimento da RAEM. De acordo com o pró-democrata, os magistrados apenas têm o poder de autorizar a intercepção de comunicações, estando desprovidos de qualquer capacidade de supervisão posterior. Assim, o também vice-presidente da Associação Novo Macau questiona se o Governo vai suspender o processo legislativo do Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações até ser estabelecido um sistema de supervisão judicial e público.

Segundo explica Sulu Sou, no passado dia 20 de Dezembro, em declarações aos jornalistas, o presidente do TUI esclareceu os trâmites da autorização da intercepção de comunicações. “Os requerimentos são enviados num envelope selado. Apenas o juiz conhece os detalhes, contudo, o juiz não tem o poder de supervisão posterior. Mesmo para o juiz, não existe forma de saber se os agentes policiais realizaram escutas ilegais e não autorizadas”, pode ler-se na interpelação do deputado.

Para o pró-democrata, estas declarações vieram contradizer a narrativa oficial, na medida em que, durante a consulta pública sobre o Regime Jurídico da Intercepção e Protecção de Comunicações, o Governo utilizou a condição da supervisão e autorização judicial para “vender” este diploma. “Porém, na verdade, falta ainda um mecanismo de supervisão viável para impedir intercepções não autorizadas”, declarou.

Sulu Sou afirma que existem ainda “muitas dúvidas” quanto ao mecanismo de supervisão das escutas telefónicas junto do público e defende que vão existir “mais controvérsias” se for alargado o âmbito da intercepção das comunicações, algo que está previsto no regime que foi submetido a consulta pública. “Vai o Governo suspender esta iniciativa legislativa até que exista uma supervisão pública, judicial e interna forte?”, questiona.

Ainda de acordo com Sulu Sou, o presidente do TUI explicou que, para além de não admitirem posteriormente como prova em sede de julgamento escutas obtidas ilegalmente, não existe qualquer supervisão por parte dos tribunais. “Existe algum procedimento ou mecanismo interno para impedir as intercepções não autorizadas? Existe alguma confirmação interna e independente de que a intercepção foi autorizada antes da polícia ter acesso aos aparelhos de escuta?”, pergunta o deputado.