Homem que agrediu polícia fica em prisão preventiva, CPSP investiga tiro do agente

A situação aconteceu na madrugada do passado dia 3 de Janeiro, no átrio exterior do hotel Galaxy, no Cotai. Um agente da PSP foi agredido depois de ter avisado três indivíduos de que não podiam fumar no local. Durante o incidente, o polícia disparou um tiro para o ar, o que motivou a instauração de um processo de averiguações. O suspeito das agressões ficou em prisão preventiva.

O homem que agrediu um agente da PSP, na madrugada do dia 3 de Janeiro, depois de se ter recusado a parar de fumar numa zona em que era proibido fazê-lo, vai ficar em prisão preventiva, informou o Ministério Público. O indivíduo agrediu o agente, que acabou por disparar um tiro para o ar para tentar controlar a situação. O uso da arma de fogo por parte do polícia vai agora ser alvo de uma investigação por parte do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). Ao PONTO FINAL, a PSP explicou que este tipo de averiguações acontece sempre que é disparada uma arma por parte de um agente.

Segundo o relato feito pela PSP ao PONTO FINAL, o agente estava de serviço à porta do hotel Galaxy, no Cotai, quando viu que havia três indivíduos a fumar numa área onde era proibido fazê-lo. Aproximou-se dos indivíduos e pediu que parassem de fumar ou que abandonassem o local. Aqui, os ânimos exaltaram-se, com os homens a recusarem-se a deixar o local, e um dos indivíduos acabou mesmo por perseguir e agredir o agente, que se viu obrigado a fazer uso do cassetete para dissuadir o agressor, mas em vão. O agente, vendo que não conseguia controlar a situação, teve de recorrer à arma de fogo, explica a PSP, acrescentando que, antes de fazer o disparo para o ar, o agente fez vários avisos. Com a chegada de reforços, os três homens acabaram por ser manietados e detidos.

De acordo com a PSP, o tiro para o ar é um procedimento “normal” neste tipo de situação. Ainda assim, o caso vai ser investigado pelo CPSP, já que qualquer incidente em que um agente faça uso de uma arma de fogo terá de ser alvo de um processo de averiguações.

Uma nota publicada no sábado pelo Ministério Público (MP) informa que o homem responsável pelas agressões, de apelido Liu, fica em prisão preventiva. O MP justifica a decisão com “a natureza e a gravidade do respectivo inquérito, bem como outros factores, tais como os possíveis perigos de fuga e de a ordem pública e paz social continuarem a ser perturbadas”. Segundo a nota, o suspeito “agrediu dolosa e violentamente o agente policial que se encontrava a exercer funções, e se opôs à aplicação da lei, ou melhor, fortes indícios de prática do crime de resistência e coacção que é punível com pena de prisão até cinco anos”. Os outros dois arguidos ficam sujeitos à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência e uma caução no valor de 50 mil patacas. Os três arguidos são oriundos do interior da China.

Ontem, os Serviços de Saúde divulgaram um comunicado repudiando os actos de violência para com o agente: “Os Serviços de Saúde repudiam todos os actos de violência e reafirmam que este tipo de comportamento não pode ser tolerado. Ao mesmo tempo manifestam apoio e agradecimento ao agente policial pela enorme contribuição prestada ao trabalho de controlo do tabagismo e esperam que este possa ser recuperado em breve”. Na nota é ainda feito o apelo para que os fumadores não fumem em locais proibidos e para que colaborem com as autoridades no controlo do tabagismo.

Segundo a PSP, o agente agredido ficou ferido de forma ligeira e não teve de ser hospitalizado. A polícia disse ainda não ter informações sobre outros casos semelhantes de agressões a agentes da autoridade junto a hotéis ou casinos durante a aplicação da nova lei do tabaco.

Recorde-se que, desde o dia 1 de Janeiro, é proibido fumar nas instalações aeroportuárias e nos casinos, à excepção das salas de fumadores autorizadas. Desde a entrada em vigor da nova lei do tabaco até à tarde do dia 5 de Janeiro, foram detectadas um total de 18 infracções e foram feitas 37 inspecções por parte dos Serviços de Saúde e Direcção da Inspecção e Coordenação de Jogos.