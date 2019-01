Selecção para novo curso de administração pública é discriminatória, diz Pereira Coutinho

Os critérios de selecção para o novo curso de mestrado em administração pública dirigido a quadros do Governo discriminam aqueles que não dominam o mandarim, aponta José Pereira Coutinho. Além disso, este curso, ministrado no interior da China, discrimina também as universidades de Macau, refere o deputado.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita remetida ontem ao Governo, o deputado José Pereira Coutinho defende existir discriminação no critério para a admissão ao curso de mestrado em administração pública, cujo regulamento administrativo foi publicado em Boletim Oficial no passado dia 27 de Dezembro. Segundo o parlamentar, o facto de o curso ser leccionado em mandarim e numa instituição do interior da China exclui à partida os possíveis candidatos que não dominem a língua. Acresce a isto a concorrência desleal face às instituições de ensino de Macau: “O Governo, ao instituir este novo curso pago do erário público, está a fazer uma concorrência desleal para com as universidades particulares”. O deputado diz já ter recebido dezenas de queixas sobre a situação.

Ao PONTO FINAL, o presidente da direcção da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) explicou que “neste momento, existem instituições em Macau, tais como a Universidade de Macau e a Universidade Cidade de Macau, que têm cursos de mestrado em administração pública e já formaram algumas centenas de pessoas que entram para o mercado de trabalho”, e questionou: “O Governo entendeu criar, dentro da administração pública, um curso de mestrado mas leccionado por uma entidade do interior do continente, só que levanta-se uma questão: porque é que não se dá valor aos mestrandos das universidades de Macau?”

Segundo o despacho assinado por Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, um dos requisitos para a admissão do candidato é a recomendação feita por um superior hierárquico directo. “Aqui põe-se a questão dos critérios sobre quais os escolhidos e porquê. As vagas são limitadas, os candidatos vão de certeza superar o número de vagas existentes. Por isso é que o regulamento diz que eles serão seleccionados e muitos deles ficarão de fora”, começou por dizer o deputado, acrescentando que “tendo em consideração que há muitos trabalhadores da administração pública que têm como língua materna o português ou outros que falam cantonês ou que não dominam bem a língua chinesa, vão ficar preteridos para a admissão desses cursos”. Este curso é exclusivo a pessoal de direcção, chefias ou equiparado, para quem tiver pelo menos três anos de exercício consecutivo em entidade pública e para detentores de grau académico equivalente ao grau de licenciatura do interior da China.

Por fim, Pereira Coutinho questiona ainda o facto de os quadros da administração pública irem estudar para o interior da China: “Não vejo a utilidade de ir tirar mestrados no interior do continente quando podíamos mandar para o estrangeiro, principalmente para os países nórdicos, como a Dinamarca, Finlândia ou até Singapura, que são países desenvolvidos na área da administração pública. Devíamos enviar os nossos quadros para esses países para aprender como simplificar, desburocratizar, como criar o Governo electrónico, como conseguir compreender as populações”.