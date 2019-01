Regime de convergência de telecomunicações vai permitir pelo menos quatro operadoras

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) prevê lançar a consulta sobre o regime de convergência das telecomunicações até finais de Março e arrancar com o processo legislativo este ano. A este jornal, Derby Lau, directora dos CTT, revelou que o diploma prevê que pelo menos quatro operadoras possam receber uma licença.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Pelo menos quatro empresas vão poder operar em Macau ao abrigo do regime de convergência das telecomunicações, que vai entrar em processo legislativo este ano. Ao PONTO FINAL, Derby Lau, directora da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT), revelou que a intenção do Governo é de disponibilizar, pelo menos, quatro licenças, e que este diploma deverá ir a consulta ainda no primeiro trimestre. Esta nova legislação vai permitir o desenvolvimento em Macau da rede 5G mas, até ao momento, apenas a Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) avançou com um pedido neste sentido.

Em declarações ao PONTO FINAL, ontem, à margem da apresentação da emissão filatélica relativa ao Ano Lunar do Porco, Derby Lau explicou que o regime de convergência vai determinar quantas operadoras vão estar autorizadas a operar em Macau, revelando que, neste momento, estão previstas “pelo menos” quatro licenças. “Este regime vai regular o licenciamento das operadoras. Antigamente havia regulamentos administrativos diferentes para regular cada licença e no regime de convergência vai ser uma legislação total que regula o licenciamento único”, explicou. Actualmente, existem em Macau quatro operadoras de telecomunicações – CTM, SmarTone, China Telecom e a Hutchison – cujas licenças vão expirar em Junho de 2023. Também à MTel foi atribuída uma licença para operar uma rede de telecomunicações que irá expirar a 31 de Dezembro de 2021, enquanto que o contrato de concessão do serviço terrestre de televisão com a TV Cabo irá terminar em Abril deste ano.

Segundo explicou a directora dos CTT, o diploma vai prever um período de transição para o novo regime, que terá em conta a caducidade dos contratos actualmente existentes com as operadoras. “A nova lei vai ter um prazo de transição. O regime de convergência com certeza vai ser terminado antes do término dos contratos existentes”, disse a dirigente, garantindo que o processo legislativo arranca este ano. Derby Lau avançou ainda que, dentro do primeiro trimestre, será lançada a consulta sobre este diploma. Por decidir está se esta consulta será pública ou apenas ao sector. “Vamos ver se será uma consulta pública ou só uma consulta para a indústria. Muito provavelmente vai ser uma consulta ao público. O processo de legislação com certeza vai iniciar este ano”, assegurou a responsável, prevendo ainda que todo o processo possa ser concluído este ano.

Uma das novidades que serão introduzidas com o regime de convergência é a rede 5G. A este jornal, Derby Lau confirmou que, até ao momento, apenas a CTM avançou com um pedido neste sentido, mas adiantou que “pelo menos” outras duas empresas manifestaram vontade de avançar com estes testes. “[Houve empresas que] mostraram vontade, mas não realizaram a acção para instalações ou testes. Não foi só uma que mostrou vontade, mas ainda não tem um plano certo. Pelo menos tem duas”, disse a dirigente, que estima que esta tecnologia não chegue a Macau antes de 2020.