Jockey Club avança com projecto para construção de hotéis, parque temático e zona comercial

O Macau Jockey Club vai investir entre 3,5 a 4,5 mil milhões de patacas no espaço da concessão, que foi prorrogada por 24 anos, num projecto que vai contar com dois hotéis, um parque temático, uma zona comercial, espaços verdes e uma escola de equitação, por exemplo. A empresa de Angela Leong ainda tem uma dívida de 112 milhões de patacas, que terá de ser paga ao Governo nos próximos três anos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Durante a reunião de ontem da comissão de acompanhamento para os assuntos de terras e concessões públicas, foram dadas mais informações sobre o plano do Macau Jockey Club para o espaço concessionado pela empresa, cujo prazo foi prorrogado no último dia de 2018 por um prazo de 24 anos e seis meses, apesar de a empresa ter uma dívida ao Governo de 112 milhões de patacas. No Macau Jockey Club vão nascer dois hotéis, uma escola de equitação, um museu, uma área comercial, uma zona verde, um parque temático, um viaduto para peões que fará ligação à estação do metro ligeiro e dois auto-silos com capacidade para 800 lugares de estacionamento. O investimento será entre 3,5 e 4,5 mil milhões de patacas.

Sobre os hotéis a serem construídos no local, Ella Lei, presidente da comissão, detalhou que um será um hotel de duas estrelas e o outro será um aparthotel. Um deles com dez andares e outro com 16. Na futura escola de equitação vão ser realizadas competições equestres, adiantou.

Ella Lei revelou, depois da reunião, que o investimento inicialmente proposto pela empresa, de 1,5 mil milhões de patacas, considerado insuficiente pela comissão, foi revisto para um montante que será de entre 3,5 e 4,5 mil milhões. O plano de investimento para o projecto turístico relativo aos 140 mil metros quadrados que estavam por desenvolver neste espaço terá quatro fases. As obras de remodelação do espaço deverão ter início em 2020 e o projecto deverá estar totalmente terminado em 2026. “Algumas obras já foram iniciadas e concluídas”, disse Ella Lei.

Recorde-se que, em Março do ano passado, Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, tinha revelado que a empresa de Angela Leong devia ao Governo um total de 150 milhões de patacas. Agora, segundo Ella Lei, o Jockey Club ainda tem uma dívida de 112 milhões. “O Jockey Club está a restituir a dívida e tem de terminar de pagar em três anos”, disse, acrescentando que a empresa que explora as corridas de cavalos em Macau está a pagar, por mês, cerca de 4,17 milhões de patacas. “O Jockey Club vai realizar um investimento, por isso é que o Governo decidiu prorrogar o contrato [de concessão]”, disse a deputada. A empresa apresentava, em finais de 2016, prejuízos acumulados de mais de quatro mil milhões de patacas.

Ella Lei referiu ainda que, caso as condições deste contrato não sejam cumpridas, o Governo deverá suspender ou revogar o contrato. Paulo Chan, director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), fez a mesma ressalva, dizendo que “existe uma cláusula estipulando que o incumprimento do contrato, por razões imputáveis ao Jockey Club, pode conduzir à revogação ou suspensão do contrato”. À saída da reunião, Paulo Chan referiu também que os detalhes do projecto deverão ser publicados hoje ou na próxima segunda-feira em Boletim Oficial.