IC introduz mais um local para a arte de rua

São agora quatro, os pontos destinados às artes de rua em Macau. O Instituto Cultural (IC) adicionou a Calçada da Igreja de S. Lázaro à lista de “pontos de Busking”, através do programa “Excursionando pelas Artes”, lançado em 2016. A Calçada da Igreja de São Lázaro está disponível para actuações e performances desde o dia 1 de Janeiro, sempre da parte da tarde, entre as 14 horas e as 18 horas durante os fins-de-semana e feriados obrigatórios.

Este novo ponto para a arte de rua junta-se aos três já existentes: o Anim’Arte Nam Van, as Casas-Museu da Taipa e o Jardim da Fortaleza do Monte. No Anim’Arte Nam Van e nas Casas-Museu da Taipa, as actuações acontecem das 10 às 21 horas, e na Fortaleza do Monte os espectáculos terminam pelas 18 horas. O IC adverte que a Calçada da Igreja de S. Lázaro apenas poderá ser usada por um grupo (entre um a dois artistas) ao mesmo tempo.

Num comunicado divulgado ontem, o IC justifica, dizendo que este novo ponto tem como fim “fortalecer a revitalização da comunidade”, “criar uma atmosfera cultural” e “proporcionar mais espaços de actuação aos profissionais das artes locais bem como introduzir actuações de rua de qualidade”.

O IC diz ainda que está agora a aceitar inscrições e renovações para o “cartão de busker”, cartões que permitem as actuações nos sítios designados. Quem pretender renovar a sua licença, deverá fazê-lo no edifício do Antigo Tribunal até ao dia 6 de Janeiro. Os outros interessados poder-se-ão inscrever através do site do IC ou presencialmente na sede do instituto.

Estão previstos três tipos de actuações possíveis: artes performativas, artes visuais e demonstrações de artesanato. No regulamento deste programa está definido que “as actuações não podem envolver publicidade comercial (incluindo publicidade a instituições de qualquer tipo), religiosa ou a actividades políticas” nem “envolver animais, excepto cães-guias para pessoas com necessidades especiais”. A.V.