Comissão de Regimento e Mandatos pronuncia-se no fim do mês sobre três casos que envolvem Sulu Sou

Até 29 de Janeiro a Comissão de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa (AL) terá de emitir os pareceres sobre três casos relacionados com Sulu Sou. Dois deles são protestos do pró-democrata contra o presidente da AL e o terceiro é uma reclamação de Vong Hin Fai contra o uso da expressão “assembleia do lixo” pelo deputado.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A Comissão de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa (AL) tem até ao final do mês para se pronunciar sobre três casos que envolvem o deputado Sulu Sou. Em causa estão duas cartas de protesto enviadas pelo pró-democrata ao presidente da AL contra o próprio Ho Iat Seng e uma reclamação de Vong Hin Fai por o deputado ter usado a expressão “assembleia do lixo” em plena sessão plenária. Ho Iat Seng decidiu remeter estes três casos para a Comissão de Regimento e Mandatos, que tem como secretário Vong Hin Fai, tendo determinado o dia 29 de Janeiro como a data limite para a apresentação dos respectivos pareceres, revelou Sulu Sou ao PONTO FINAL.

A sucessão de reclamações, protestos e acusações começou no fim de Julho, durante a discussão na especialidade da revisão da lei que rege o direito de reunião e manifestação. A aprovação destas alterações resultou em que estes pedidos fossem directamente entregues ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) ao invés do antigo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Durante esta sessão plenária, Sulu Sou apresentou um pedido de alteração da lei para que fosse o Chefe do Executivo a aprovar estes requerimentos. Perante a recusa de Ho Iat Seng em submeter esta sugestão à votação do plenário, o pró-democrata pediu que este diploma fosse remetido à comissão responsável pela sua discussão na especialidade, acabando por ser rejeitado pelos restantes deputados.

No final de Agosto, Sulu Sou contestou a decisão de Ho Iat Seng de não submeter a sua proposta de alteração à votação do plenário, por entender que os deputados têm o direito de apresentar tais pedidos durante as sessões plenárias. Opinião contrária foi sustentada pelo presidente da AL, que entendeu que estes pedidos têm que obter primeiro a aprovação do Chefe do Executivo. No entanto, a intervenção de Ho Iat Seng não se ficou por aqui, com o empresário a acusar o pró-democrata de “desrespeitar o trabalho da comissão”. “Isto é uma lição para respeitar os trabalhos dos membros deste hemiciclo. Aquando da suspensão do seu mandato também lhe demos o seu vencimento mensal”, disse, na altura, o presidente da AL. Palavras estas que, no início de Agosto, motivaram Sulu Sou a protestar formalmente contra o “ataque” de Ho. Ambas estas cartas foram remetidas à Comissão de Regimento e Mandatos que terá de “estudar a definição de protesto”, explicou ontem Sulu Sou, em declarações ao PONTO FINAL.

Na sequência da mesma sessão plenária, os sete deputados nomeados pelo Chefe do Executivo e outros dois eleitos pela via indirecta dominaram o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão seguinte com acusações e críticas a Sulu Sou. Em resposta, no plenário que se seguiu, o pró-democrata pediu a abolição do regime de deputados nomeados, fazendo uso da expressão “assembleia do lixo”, um trocadilho em cantonense utilizado devido às semelhanças fonéticas entre “Assembleia Legislativa” e “lixo”. A utilização destas palavras motivou de imediato um protesto de Vong Hin Fai, que considerou o termo “discriminatório”, e que foi simplesmente remetido por Ho Iat Seng para a Comissão de Regimento e Mandatos.

Ao PONTO FINAL, Sulu Sou revelou ontem que, em Novembro e Dezembro, recebeu do presidente do AL duas cartas sobre o andamento destes casos que referiam que a Comissão de Regimento e Mandatos têm até ao próximo dia 29 de Janeiro para se pronunciar sobre estes três protestos. Esta comissão tem como presidente e secretário, respectivamente, os deputados indirectamente eleitos Kou Hoi In e Vong Hin Fai. São membros o deputado nomeado pelo Chefe do Executivo Joey Lao, Chui Sai Peng, eleito por sufrágio indirecto, e os deputados eleitos directamente pela população Au Kam San, Angela Leong e Wong Kit Cheng.