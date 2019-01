Resultados do estudo sobre subsídio de cuidadores só serão conhecidos “entre Março e Abril”

O Instituto de Acção Social (IAS) adiou para Março ou Abril a divulgação dos resultados sobre o estudo de viabilidade da criação do subsídio de cuidadores, previstos para o início deste ano. Ainda que garanta que “uma grande parte dos trabalhos já se encontra realizada”, o organismo explica que o grupo de trabalho responsável pelo relatório decidiu alargar o seu âmbito.

Inicialmente previsto para o final do ano passado, o estudo de viabilidade do subsídio de cuidadores apenas estará concluído entre Março e Abril. A informação foi avançada em comunicado pelo Instituto de Acção Social (IAS), cuja presidente anunciou a intenção de criar este apoio já em Novembro de 2017, com o intuito de apoiar financeiramente as pessoas que têm ao seu cuidado idosos, doentes incapacitados ou crianças com necessidades educativas especiais. Sem mencionar que este novo prazo corresponde a um atraso face à meta original, o organismo explica que a equipa de trabalho responsável por este relatório decidiu alargar o âmbito de estudo.

Em Julho último, Celeste Vong, presidente do IAS, previa que o estudo sobre a criação do subsídio para cuidadores fosse concluído ainda em 2018. Em Novembro, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura estendeu ligeiramente o prazo, afirmando que os resultados seriam conhecidos “no fim deste ano [2018] ou no início do próximo ano [2019]”. Agora, o IAS apenas prevê apresentar o relatório “entre Março e Abril de 2019”, indica o organismo em comunicado. Depois de terminado este estudo, encomendado à Universidade de Hong Kong, o Governo terá de “concluir a avaliação da viabilidade da política de atribuição de subsídio a prestadores de cuidado”, à qual se seguirá uma consulta pública sobre esta matéria, que Alexis Tam avançou já que será lançada ainda este ano.

Segundo explica o IAS, o grupo de estudo da Universidade de Hong Kong tem vindo a desenvolver “diversos trabalhos ao longo de um certo período de tempo”, com o intuito de recolher opiniões de grupos de apoio mútuo dos encarregados de educação e de instituições sociais e de criar grupos de discussão. “Para se estudar, de forma completa e aprofundada, as questões envolventes deste assunto, uma vez que o respectivo estudo possui vertentes complexas e de influência relevante, com base no plano original, e com o intuito de auscultar mais opiniões dos ‘stakeholders’, a equipa de trabalho decidiu alargar o campo de estudo”, refere o organismo, acrescentando que, “actualmente, uma grande parte dos trabalhos já se encontra realizada”.

Na avaliação da viabilidade da criação deste apoio, o IAS indica que terá em atenção vários aspectos, nomeadamente, a situação financeira da RAEM, o seu desenvolvimento sustentável e a opinião da sociedade. Este subsídio, refere o mesmo comunicado, tem um “vasto campo de destinatários”, incluindo quem tem ao seu cuidado bebés e crianças que necessitam de cuidados especiais, adultos e pessoas idosas. “Assim, no contexto de uma população cada vez mais envelhecida, de serviços sociais cada vez mais solicitados, o Governo tem de assumir uma postura muito cautelosa na implementação ou não da respectiva política”, afirma o organismo, que considera ainda que a atribuição deste subsídio “não é uma única opção”.