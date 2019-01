Pun-Leung Kwan vem a Macau mostrar a sua obra e falar sobre cinema

Entre 12 e 19 de Janeiro, Pun-Leung Kwan será o realizador residente da Cinemateca Paixão. O realizador e cinematógrafo – um dos directores de fotografia do filme “2046”, de Wong Kar-wai – vai dar uma palestra e orientar um workshop para “transferir as suas capacidades e o seu conhecimento para os cineastas locais”, disse Rita Wong, presidente da Cinemateca Paixão.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Cinemateca Paixão apresenta, entre os dias 12 e 19 de Janeiro, a terceira edição do projecto de realizador residente. Desta vez, o escolhido é Pun-Leung Kwan, cineasta de Hong Kong. Durante estes dias, quatro filmes em que esteve envolvido serão exibidos e, além disso, o realizador residente vai dar uma série de palestras e orientar um workshop focado na vertente da fotografia no cinema.

“Este é um projecto anual de escolha de um realizador residente. Já vamos na terceira edição. Todos os anos seleccionamos um cineasta da região”, começou por explicar Rita Wong, presidente da Cinemateca Paixão. Nas últimas duas edições deste projecto, os realizadores escolhidos foram Cheung King-wai e Adam Wong. “Este ano convidámos Pun-Leung Kwan. Ele foi director de fotografia em muitos filmes e também é realizador, mas este ano estamos mais focados na cinematografia, temos um workshop de três dias sobre a criatividade da cinematografia”, referiu a responsável pela Cinemateca. “Queremos que mostre o seu trabalho e faça um workshop para que possa transferir as suas capacidades e o seu conhecimento para os cineastas locais”, disse.

“No primeiro e segundo ano convidámos realizadores, este ano quisemos convidar alguém mais relacionado com a fotografia porque a cinematografia não tem apenas a ver com a técnica, tem um papel muito importante a nível criativo. Foi por isso que quisemos que ele estivesse presente. Além disso, ele é muito bom a comunicar com os jovens”, justificou Rita Wong, recordando que já conhece Pun-Leung Kwan desde quando “não havia cinema independente em Macau”. “Ele veio vá ajudar em algumas produções” e é por isso que “conhece bem a realidade de Macau”. “A sua criatividade pode estimular os jovens realizadores locais”, acrescentou.

Pun-Leung Kwan, realizador e um dos responsáveis pela cinematografia do filme “2046”, realizado por Wong Kar-wai, vai dar uma palestra intitulada “Os Meus Encontros Cinematográficos” no dia 13 de Janeiro, entre as 15 e as 17 horas, que contará com a participação de Nicole Chan, cineasta de Hong Kong. Os dois vão conversar sobre as suas carreiras e sobre cinematografia em geral.

O workshop, que acontece entre 18 e 20 de Janeiro, será restrito a um grupo de cinco participantes e será focado no lado profissional da cinematografia. Os interessados deverão ter experiência em produção cinematográfica, preencher um formulário de inscrição e escrever um ensaio de 300 a 500 palavras em que explicam as razões da inscrição e o significado do cinema no seu mundo, que deverá ser enviado até ao próximo dia 5 de Janeiro.

Além disso, a Cinemateca Paixão vai ainda exibir quatro filmes em que Pun-Leung Kwan esteve envolvido. Aqui incluem-se os documentários “Solto no Vento”, co-realizado com Hsiu-Chiung Chiang, e “2046”, no qual Pun trabalhou como director de fotografia com Christopher Doyle e que lhes mereceu o prémio de Melhor Fotografia na 24.ª edição dos Prémios de Cinema de Hong Kong. Serão também exibidos os filmes “Miao Miao” e “Mais Que Azul”, nos quais Pun-Leung Kwan foi o director de fotografia. “2046” será exibido a 12 de Janeiro, pelas 20h30; no dia 13 será a vez de “Solto no Vento”; no dia 19 é a vez de “Mais Que Azul” e no dia 20 será exibido “Miao Miao”.