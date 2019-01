Pelo menos 85 mortos nas Filipinas devido a tempestade tropical

Pelo menos 85 pessoas morreram e 20 continuam desaparecidas nas Filipinas, na sequência das inundações e deslizamentos de terra causados pela tempestade tropical Usman, anunciaram ontem as autoridades em novo balanço. O Conselho Nacional de Redução e Gestão de Desastres (NDRRMC), o órgão filipino que coordena as informações durante os desastres, colocou o número de deslocados em 191.597, devido à tempestade que passou pelas Filipinas durante o fim de semana. 24.894 filipinos encontram-se em centros de acolhimento localizados nas regiões central e Norte do país, as mais afectadas. As autoridades locais declararam o estado de calamidade em Camarines del Sur, uma província da região de Bicol, localizada no Sudeste de Luzon, cuja capital é Pili e que tem uma população de quase dois milhões de habitantes. “Receio que (o balanço) continue a aumentar, porque ainda há muitas áreas que não alcançamos”, disse o director de protecção civil da região de Bicol, Claudio Yucot, na segunda-feira. A tempestade tropical entrou nas Filipinas pelo Pacífico e atingiu o continente no sábado, causando inundações, deslizamentos de terra, provocando falhas de electricidade um pouco por todo o país. A tempestade tropical, não chegou a ser classificada de tufão, o que, de acordo com as autoridades filipinas, fez com que as pessoas “ficassem demasiado confiantes”.

