Lançados apoios para plataformas de serviços cinematográficos e edição de livros

O Fundo das Indústrias Culturais (FIC) vai lançar dois programas de apoio financeiro para plataformas de serviços de produção cinematográfica e de edição de livros, respectivamente, no valor de seis milhões e cinco milhões de patacas. Para ambos os programas o período de candidaturas arrancou ontem e estende-se até 31 de Janeiro, sendo o período de execução do projecto de dois anos. Durante este período, no caso do programa de apoio à produção cinematográfica, a empresa vencedora terá de construir um conjunto de infra-estruturas e oferecer um variado leque de serviços, enquanto que para a edição de livros, a editora terá de publicar, no mínimo, 40 títulos.

O Programa Específico de Apoio Financeiro para Plataforma de Serviço Integrada de Televisão e Cinema destina-se a apoiar as empresas culturais e criativas na exploração de plataformas de serviços integrados da indústria cinematográfica, com o objectivo de prestar serviços de assistência na pós-produção aos sectores do cinema e televisão. A empresa vencedora deverá, no prazo de dois anos, construir uma sala de pós-produção e uma sala de projecção de filmes, oferecer serviços de montagem, efeitos especiais e legendagem, procurar mercados para as obras cinematográficas e organizar e acompanhar a participação destes filmes em, pelo menos, oito festivais de cinema internacionais.

Já o Programa Específico de Apoio Financeiro para a Plataforma de Serviço Integrado de Publicação destina-se a instituições, associações ou indivíduos cujos trabalhos incluem a assistência à publicação. O vencedor deverá, no prazo de dois anos, publicar, pelo menos, 40 livros relacionados com a arte, história e cultura de Macau, introduzir estas obras em mercados fora de Macau, prestar serviços de venda, marketing e distribuição às publicações de Macau e organizar a participação de profissionais do sector em duas ou mais feiras de livros a realizar dentro do interior da China.

Uma vez que um dos principais objectivos deste programa de apoio à publicação de livros tem por intuito introduzir estas obras em mercados do interior da China, Leong Heng Teng, presidente do Conselho de Administração do FIC, afirmou ontem que os editores devem respeitar as leis do interior da China. “Nós temos que coordenar com as políticas definidas pelo Estado para a Grande Baía. Os editores de livros também têm que ter a consciência de respeitar a lei do interior da China e conhecer o mercado e a tendência de desenvolvimento do mercado”, afirmou Leong, em conferência de imprensa. C.V.N.