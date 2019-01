Importação de croupiers: analistas defendem que residentes não têm razões para preocupações

Importar ou não importar croupiers no estrangeiro? A questão foi levantada inicialmente pelo Conselho para o Desenvolvimento Económico e gerou preocupação entre os trabalhadores do sector. O Governo apressou-se a pôr de lado a hipótese. Ao PONTO FINAL, o economista Albano Martins considera a medida “casmurra e ignorante” e o especialista em jogo Glenn McCartney pede um plano para serem conhecidas as necessidades de recursos humanos do sector.

No passado dia 11 de Dezembro, alguns membros do Conselho para o Desenvolvimento Económico de Macau pediram a Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, a importação de croupiers, já que o sector tinha falta de mão-de-obra. O Governo pôs de lado a possibilidade, mas a preocupação levou a que, antes do Natal, funcionários do jogo e motoristas – profissão, também ela, exclusiva a residentes – se manifestassem, pedindo ao Executivo medidas legislativas para a proibição de importação de mão-de-obra. Albano Martins, economista, explicou ao PONTO FINAL que os trabalhadores não têm nada a temer. Glenn McCartney, professor de gestão internacional de resorts integrados na Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau concorda e pede um plano para se conhecer as reais necessidades do sector.

“Não se consegue perceber como é que, estando em pleno emprego, a sociedade de Macau recusa ter não-residentes [nestas profissões]”, começou por dizer Albano Martins, acrescentando que se pode tratar de “xenofobia”. Segundo o economista, “há muita ignorância na maneira como se lida com as questões de política económica e política social”. “É preciso cortar na política casmurra e ignorante de que numa terra em que há montanhas de emprego não se possa criar mais postos de trabalho. Claro que as pessoas vão dizer que isso vai criar muitos problemas para a sociedade, mas o problema não se resolve invertendo a situação. Não se pode impedir o crescimento”, afirmou. Para que a economia cresça, “é necessário que haja mão-de-obra, sobretudo porque estamos em pleno emprego, não faz sentido nenhum que isso não exista”.

“Qual é o problema dos croupiers? Não consigo ver. Além disso, é uma das funções com maior stress e, do ponto de vista de sanidade mental e física, das mais exigentes. Para eles até era bom que o Governo encontrasse outros postos de trabalho que fossem ocupados por outros funcionários”, referiu Albano Martins, acrescentando: “Esta decisão não é uma decisão corajosa, é uma decisão estúpida. Eles não estão a proteger os croupiers estão a amarrá-los a uma profissão que não lhes dá saída para irem para outros trabalhos”.

Sobre a manifestação dos trabalhadores do sector do jogo e motoristas que aconteceu no final do ano passado, Albano Martins lembrou que o Governo dá sempre prioridade aos locais, mas “a indústria não pode parar porque há uma birra de meia dúzia de gatos pingados”. “Se não há mão-de-obra, a lógica ensina que devem ser encontradas alternativas e as únicas alternativas é importar mão-de-obra”, conclui.

“O Governo é suposto dirigir, é suposto fazer políticas económicas e políticas sociais. É suposto ter uma visão maior do que o cidadão comum, não se percebe como é que o Governo não percebe que é necessária mais mão-de-obra, não havendo mais mão-de-obra corta-se a possibilidade de aparecerem mais empresas a trabalhar, mais indústrias a funcionar e mais serviços a serem prestados”, apontou.

A NECESSIDADE DE UM PLANO A LONGO PRAZO

Também Glenn McCartney concorda que os croupiers não têm nada a temer: “Penso que os croupiers não têm razão para estarem preocupados. O jogo é o pilar mais importante para tornar Macau mais competitivo e o croupier está na linha da frente”.

Para o especialista no sector do jogo, “faz falta um plano a longo prazo para perceber como é que a questão se interliga com o futuro de Macau”. À pergunta sobre se o sector do jogo consegue aguentar a pressão da falta de recursos humanos, o analista respondeu que “como não temos dados, não sabemos”. “A questão social tem de ser estudada, temos de investigar. A falta de dados é determinante, precisamos de mais dados para saber se é necessário mais recursos humanos”, afirmou, lembrando que “os recursos humanos são essenciais para fazer com que Macau se torne um centro mundial de turismo e lazer”.

“Eu estou em Macau há 20 anos e, no início, concordava com este protecionismo. Quando liberalizámos o jogo, era importante haver esta protecção. Agora não concordo porque não vejo um plano para o futuro”, afirmou Glenn McCartney. “Temos de fazer um plano a dez anos para conhecer as necessidades dos recursos humanos no sector. Se visse um documento que me convencesse que este proteccionismo era benéfico, concordaria”, concluiu.

Mesmo depois de Lionel Leong e de o Chefe do Executivo Chui Sai On terem afirmado publicamente que a exclusividade das profissões de croupiers e motoristas para os residentes de Macau não vai acabar, um grupo de cerca de duas centenas de profissionais dos dois sectores manifestou-se e pediu ao Governo que legislasse o princípio da proibição de importação de croupiers e motoristas profissionais. Na reunião do Conselho para o Desenvolvimento Económico, alguns membros afirmaram que o sector do jogo não aguentaria a pressão da falta de mão-de-obra. Por sua vez, a Comissão para o Desenvolvimento de Talentos anunciou, no início do mês passado, que irá dar início a um estudo sobre a possibilidade de contratação de motoristas profissionais.