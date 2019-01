IAM: Sulu Sou acusa Executivo de querer manter “monopólio do poder político”

Sulu Sou criticou o Governo por querer manter o seu “monopólio do poder político e executivo”, ao não permitir eleições para o Conselho Executivo do Instituto para os Assuntos Municipais, acusando o Executivo de ter interpretado “erradamente e propositadamente” a Lei Básica.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

No mesmo dia em que entrou em funcionamento o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), o deputado Sulu Sou acusou o Governo de querer manter o seu “monopólio do poder político e executivo” ao não ter permitido eleições para o Conselho Executivo do novo órgão municipal. Citando a Lei Básica, o pró-democrata argumenta que este diploma não faz qualquer menção à proibição de eleições, atirando que o Executivo o “interpretou erradamente e propositadamente”. O também vice-presidente da Associação Novo Macau questiona quando vai o Governo permitir que os membros do Conselho Consultivo do IAM sejam eleitos pela população e pergunta de que forma serão realizadas as transmissões em directo de “todas as reuniões” do IAM.

“Obviamente que o Governo está a tentar manter o seu monopólio do poder político e executivo e, assim, interpretou erradamente e propositadamente a Lei Básica e minimizou a participação democrática”, atirou Sulu Sou, numa interpelação escrita enviada anteontem aos órgãos de comunicação social. Em específico, o deputado cita os artigos 95º e 96º da Lei Básica, que determinam que a RAEM “pode dispor de órgãos municipais sem poder político incumbidos pelo Governo de servir a população, designadamente nos domínios da cultura, recreio e salubridade pública, bem como de dar pareceres de carácter consultivo ao Governo” e que “a competência e a constituição dos órgãos municipais são reguladas por lei”.

“De acordo com a legislação vigente, os cidadãos não têm direito a pronunciar-se sobre a composição e nomeação [dos membros] do IAM. Isto é irrazoável. Quando é que o Governo vai mudar de ideias e permitir eleições para o Conselho Consultivo do IAM, de forma a receber opiniões verdadeiras do público e aumentar a legitimidade do órgão?”, questiona o deputado. Por outro lado, Sulu Sou aponta que, recentemente, vários membros do Conselho Consultivo disseram ser a favor de reuniões abertas, levando o pró-democrata a questionar como vai o Governo permitir que o público assista a “todas as reuniões”, tanto presencialmente, como através de transmissões em directo. “Os cidadãos devem saber como se comportam os conselheiros e qual é a resposta dos dirigentes e governantes. O debate e os documentos não devem ser secretos”, defende.

Para o deputado, a transição do antigo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) para o IAM não passou de “vinho velho numa nova garrafa”. “Nada mudou a não ser o letreiro. É também um símbolo de que o desenvolvimento democrático em Macau seguiu, novamente, na direcção errada”, atirou.