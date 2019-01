FIC concedeu 77 milhões de patacas em novos apoios no ano passado

Em 2018, o Fundo das Indústrias Culturais aprovou 48 candidaturas para apoios financeiros no valor total de 77 milhões de patacas. Davina Chu, membro do Conselho de Administração do FIC, garante que todas as empresas têm cumprido os planos de pagamentos dos empréstimos.

Catarina Vila Nova

No ano passado, o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) aprovou apoios financeiros no total de 77 milhões de patacas. Para este ano, à semelhança de 2018, o orçamento continua a ser de 200 milhões de patacas, prevendo o organismo gastar 190 milhões na concessão de apoios. Em 2018, o FIC recebeu um total de 125 candidaturas para os três programas que disponibiliza, tendo aprovado 48. Davina Chu, membro do Conselho de Administração do FIC, garantiu ontem, em conferência de imprensa, que, desde que foi criado, em 2013, o FIC tem vindo a receber na totalidade todos os empréstimos que concedeu, existindo apenas cinco empresas que pediram o adiamento do pagamento das prestações.

Entre Janeiro e Dezembro do ano passado, o FIC recebeu 59 candidaturas ao apoio financeiro convencional, destinado a apoiar projectos que contribuam para a promoção da incubação, industrialização ou produção em massa no âmbito das indústrias culturais, tendo aprovado 24. Ao abrigo deste plano, o FIC concedeu apoios no valor de 56 milhões de patacas, dos quais 12 milhões foram a fundo perdido e os restantes 44 milhões foram sob a forma de empréstimo sem juros. Os media digitais, o design de moda e de marcas e as exposições e espectáculos culturais de música e dança foram as principais áreas das empresas que receberam este apoio e que, no total, investiram 277 milhões de patacas.

Quanto ao Programa Específico de Apoio Financeiro para a Construção de Marcas, o FIC recebeu 24 candidaturas, tendo aprovado apenas três, e concedido apoios no valor de 15 milhões de patacas. Aqui estão incluídos os sectores da moda, design, exposições e espectáculos, cinema e televisão, cujos projectos têm como público-alvo, para além de Macau, Hong Kong, interior da China, Malásia, Coreia do Sul, Japão e Europa. Estes três projectos congregam um total de 27 empresas de Macau que vão organizar bolsas de contacto, participar em feiras de exposição e venda e organizar vários eventos culturais.

Das 42 candidaturas apresentadas ao Programa Específico de Apoio Financeiro para a Criatividade Cultural nos Bairros Comunitários, o FIC aprovou 21, apresentadas por 11 empresas, tendo concedido seis milhões de patacas. No âmbito deste programa, o FIC presta apoio financeiro para despesas de design no valor de 100 mil patacas e metade das despesas de execução, no valor limite de 200 mil. O FIC prevê que estes projectos estejam concluídos na primeira metade deste ano.

Segundo disse ontem Davina Chu, até à data, todas as empresas a quem o FIC concedeu empréstimos têm vindo a pagar as suas prestações atempadamente. “Todas as empresas devolvem o dinheiro a tempo, mas houve cinco empresas que, até 31 de Dezembro do ano passado, pediram para adiar o pagamento. Desde que o FIC começou a dar os empréstimos, até este momento, nenhuma empresa não pagou o seu empréstimo, nenhuma faliu”, afirmou. Estas cinco empresas, acrescentou Chu, devem, no total, um milhão de patacas, que prometeram pagar entre Fevereiro e Abril deste ano.

O orçamento para este ano continua a ser, assim como em 2018, de 200 milhões de patacas, prevendo o FIC gastar 190 milhões em 2019. “Este ano, o orçamento continua a ser o mesmo do ano passado, não foi aumentado. Em todos os nossos orçamentos anuais pagamos novos apoios, mas também estamos a pagar os apoios que dividimos em fases depois de recebido o relatório nos anos anteriores”, explicou Davina Chu, acrescentando que não está em cima da mesa pedir um reforço orçamental.