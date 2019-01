Bolsonaro promete combate ao “viés ideológico” da esquerda

O novo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, escolheu na terça-feira, em Brasília, os valores da segurança e combate à esquerda pelos quais foi eleito, num dia de tomada de posse que ficou também marcado pelo discurso da primeira-dama em linguagem gestual.

O ultraconservador Jair Bolsonaro discursou em dois momentos, perante o congresso dos deputados e no Palácio do Planalto, e insistiu no combate ao “viés ideológico”, uma expressão que associou às políticas de esquerda do Partido dos Trabalhadores (PT), que elegeu Dilma Rousseff há quatro anos, entretanto substituída pelo Chefe de Estado cessante, Michel Temer. Em vez desse “viés ideológico”, Bolsonaro propôs o regresso à “moral cristã” e aos “valores tradicionais da família”, contra as “políticas de género”, e defendendo o reforço dos apoios às forças armadas e de segurança, bem como a liberalização do uso de armas, porque o “cidadão de bem merece dispor de meios para se defender”.

No plano económico, Bolsonaro também quer “eficácia sem o viés ideológico” e defende uma série de reformas estruturais: “Precisamos de criar um ciclo virtuoso para a economia, que traga a confiança necessária para permitir abrir o nosso mercado ao comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a eficácia”.

Visivelmente emocionado e com lágrimas nos olhos, Bolsonaro insistiu sempre no combate à esquerda como o principal desafio do seu mandato. “Coloco-me diante de toda a nação neste dia como o dia em que o povo se começou a libertar do socialismo, a libertar-se da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correcto”, disse. “As eleições deram voz a quem não era ouvido, a voz da rua e das urnas foi muito clara”, disse o novo Presidente num discurso em que, no final, levantou uma bandeira do Brasil e disse: “Esta é a nossa bandeira, jamais será vermelha, e daremos o nosso sangue para mantê-la verde e amarela”.

Falando directamente para os apoiantes, Bolsonaro disse: “Podemos, eu, você, as nossas famílias, todos juntos restabelecer padrões éticos e morais que transformarão o nosso Brasil”. A corrupção, os privilégios e as vantagens “precisam de acabar, os favores politizados devem ficar no passado, para que o Governo e a economia sirvam de verdade toda a nação”, vincou o Chefe de Estado do Brasil, vincando que tudo o que o Governo vai fazer “a partir de agora tem um propósito comum e inegociável”, que é colocar “os interesses dos brasileiros em primeiro lugar”.

Bolsonaro prometeu ainda “fazer reformas, ampliar infra-estruturas, simplificar a burocracia, tirar o peso do Governo, acabar com a ideologia que criminaliza os polícias e desculpa os criminosos, e que levou o Brasil a viver elevados índices de violência e crime organizado”.

No Planalto, o destaque foi para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que fez um discurso em linguagem gestual, um acto que rompeu com a tradição do protocolo. Michelle Bolsonaro comprometeu-se a “ampliar de maneira mais significativa” o trabalho de ajuda aos mais desfavorecidos, que já vinha a desenvolver até agora, destacando na sua intervenção em linguagem gestual que nestas eleições os brasileiros “deram voz a quem não era ouvido”.

Um dos primeiros líderes internacionais a comentar a tomada de posse foi Donald Trump, Presidente norte-americano. “Parabéns ao Presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso de tomada de posse – os EUA estão consigo!”, escreveu Trump, que motivou uma resposta de agradecimento do homólogo brasileiro. Já o antigo Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso desejou numa mensagem no Twitter que o novo Governo “ajude o povo a ter trabalho” e que dê esperança e motive o país no “rumo da decência e do crescimento”.

Nas ruas, o entusiasmo era evidente e eram muitos os gritos de apoio a Bolsonaro bem como as vaias a outros políticos ou aos media tradicionais, como a Globo. “Estamos vaiando a Globo mesmo achando que esta empresa não deve estar presente aqui porque não somos como a esquerda”, afirmou Gilberto Montenegro, 42 anos, delegado de polícia, que mora na localidade de Salto de Pirapora (São Paulo),

O combate à corrupção e à violência urbana são exigências dos apoiantes de Bolsonaro, que esperam uma liderança política firme nestas duas áreas. “A corrupção acaba com todas as áreas do nosso país, o dinheiro não chega para a saúde e a educação por causa da corrupção”, afirmou à Lusa Rafael Souza Coelho, 34 anos, de Roraima.

Para Ruth Andresa Rocha de Sousa, de Fortaleza, o novo Presidente do Brasil deve “dar um jeito de combater a violência”, porque “este é actualmente o principal problema do Brasil”. Agora, esperam os apoiantes, é necessário combater a herança do PT no Governo. Daniel Campos de Souza, militar do Rio de Janeiro, disse que ficou feliz quando ouviu Bolsonaro “dizer que quer mudar a ideologia do Brasil”. “Estávamos caminhando para um país de esquerda e agora nós estamos caminhando para uma democracia”, resumiu o militar, de 53 anos. Lusa