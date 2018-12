Tribunal chinês ordena novo julgamento de canadiano já condenado

Um tribunal superior chinês ordenou ontem que se repita o julgamento do canadiano Robert Lloyd Schellenberg, acusado de tráfico de droga, por considerar demasiado leve a pena de quinze anos de prisão imposta no sábado.

A decisão de um tribunal superior chinês de que se repita o julgamento do canadiano Robert Lloyd Schellenberg, acusado de tráfico de droga, ameaça amplificar as tensões entre Pequim e Otava, após a detenção pelas autoridades canadianas, no início deste mês, da directora financeira da gigante chinesa das telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou. Schellenberg foi condenado a 15 anos de prisão pelo Tribunal Popular de Dalian, no Nordeste do país, no sábado, mas o Tribunal Popular Superior da província de Liaoning considerou a pena “incorrecta”. “As provas sugerem que Schellenberg esteve provavelmente envolvido no tráfico internacional de drogas e que desempenhava um papel chave no tráfico de narcóticos”, afirmou a mesma fonte, no serviço noticioso oficial do judiciário chinês.

Segundo o Código Penal chinês, o tráfico, importação, transporte ou fabrico de ópio, numa quantidade superior a um quilo, ou de 50 gramas de heroína e outros narcóticos, pode ser punido com pena de morte ou prisão perpétua. Considerada um “demónio social”, a droga está associada ao chamado “século de humilhação nacional”, iniciado com a derrota da China na “Guerra do Ópio” (1839-42). Em Dezembro de 2009, a China executou o britânico Akmal Shaikh, apanhado com mais de quatro quilos de heroína.

Robert Lloyd Schellenberg foi detido em 2014 e julgado em 2016. Após recorrer da sentença, o canadiano compareceu em tribunal no sábado, com as autoridades chinesas a convidar vários órgãos de comunicação estrangeiros a estarem presentes, numa decisão rara. O jornal Wall Street Journal, que citou declarações durante o julgamento, escreveu que Schellenberg é acusado de tentar transportar 222 quilos de metanfetaminas de Dalian para a Austrália.

Meng Wanzhou foi detida em Vancouver, a pedido dos Estados Unidos, por suspeita de que a Huawei tenha exportado produtos de origem norte-americana para o Irão e outros países visados pelas sanções de Washington, violando as suas leis. Após terem ameaçado o Canadá com “graves consequências”, caso não libertasse Meng, as autoridades chinesas detiveram Michael Kovrig, antigo diplomata do Canadá, e Michael Spavor, empresário que organiza viagens turísticas e eventos desportivos na Coreia do Norte, ambos acusados de “prejudicarem a segurança nacional da China”. Na semana passada, a China confirmou a detenção de uma professora canadiana, no terceiro caso do género, por “trabalhar ilegalmente” no país. Meng foi, entretanto, libertada sob fiança por um tribunal canadiano. Agência Lusa