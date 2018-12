O ano da reaproximação das Coreias, da divisão na Europa e do domínio da China

Finda agora 2018, o ano que se fez de um aperto de mãos entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, das fracturas na Europa, da tentativa de “conquista do mundo” por parte da China e também da eleição de Bolsonaro como Presidente do Brasil. O PONTO FINAL faz o balanço, a nível internacional, dos últimos 12 meses, com a ajuda de cinco especialistas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, Presidente da Coreia do Sul, apertaram a mão, o polémico Jair Bolsonaro foi eleito como Presidente do Brasil, as negociações do Brexit chegaram a um impasse e as manifestações dos “Coletes Amarelos” fizeram com que o salário mínimo aumentasse em França. Tudo isto no ano em que Xi Jinping continuou a tentar dominar a economia mundial, uma tentativa de “alargar a capacidade de controlo e domínio de carácter económico e também de carácter político da parte da China”, considera José Manuel Simões. “Há uma outra força que se perfila no horizonte, que é a força chinesa através da nova rota da seda, que nos pode dar esperança de que haja um novo tipo de globalização”, indica o embaixador José Manuel Duarte de Jesus.

Para Arnaldo Gonçalves, presidente do Fórum Luso-Asiático, a personalidade do ano que agora termina foi Xi Jinping, Presidente chinês. “Por ser o líder nacional com maior autoridade desde Deng Xiaoping, por ter uma política conservadora e autoritária a nível doméstico e por ter a capacidade diplomática de projectar uma imagem moderna da China”, justifica o especialista em ciência política ao PONTO FINAL, acrescentando que “um dos sinais de que Xi Jinping projecta a imagem de uma China moderna foi a visita a Portugal: renovou a importância dos laços entre os dois países, que estão ligados por relações históricas, teve um aplauso geral dos portugueses e da classe política, salvo o Bloco de Esquerda, e deixou uma imagem positiva até para Portugal ter investimentos”.

Opinião contrária tem José Manuel Simões, coordenador do Departamento de Comunicação e Media da Universidade de São José: “O caso de Portugal é sintomático, não tenhamos ilusões. É uma estratégia de política internacional da China em que, de uma forma quase subserviente, os líderes do Governo português se colocam à disposição dos interesses estratégicos do Governo chinês porque lhes trazem mais valias económicas a curto-prazo. Há que perceber que estas estratégias procuram alargar a capacidade de controlo e domínio de carácter económico e também de carácter político da parte do Xi Jinping, são estratégias extremamente bem planeadas, inteligentes, que estão, passo a passo, a conquistar o mundo”.

Em Março deste ano, uma revisão constitucional, proposta pelo Partido Comunista chinês, foi aprovada em Pequim, fazendo com que o número de mandatos para o cargo de Presidente deixe de ter limite. “‘A priori’, eu preferia que não tivesse acontecido, mas, dada a evolução actual do mundo, dada a globalização que está a tomar e uma progressão muito superior àquela que se conhece, pode ter alguns elementos positivos a possibilidade de ele assegurar uma política externa a longo prazo”, refere José Manuel Duarte de Jesus, antigo embaixador português na Coreia do Norte. Aqui, Arnaldo Gonçalves tem uma posição semelhante: “O Presidente Xi Jinping percebeu que importava continuar o trabalho que tem desenvolvido por mais algum tempo sem estar preocupado em mostrar quem seria o seu sucessor”.

Sobre a guerra comercial entre os EUA e a China, que teve início também em Março deste ano, ao Donald Trump anunciar a aplicação de taxas aos produtos chineses, José Luís Sales Marques, presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, diz que “os argumentos comerciais existem, mas a fundamentação disso está na questão política e a questão política vai permanecer”. José Manuel Simões cita a agência noticiosa chinesa Xinhua, que ontem dava conta de que, durante uma chamada telefónica, os presidentes manifestaram desejo em chegar a acordo, e comenta: “Não sei se isso será também ‘fake news’ ou se será uma forma de Trump mostrar ao seu povo que está a tentar contornar a situação, porque ele percebe que a China está a dominar em todas as frentes”.

Para o antigo embaixador em Pyongyang, o declínio norte-americano faz com que haja “uma outra força que se perfila no horizonte, que é a força chinesa através da nova rota da seda, que nos pode dar esperança de que haja um novo tipo de globalização, feita em moldes bastante diferentes daqueles que poderiam ser os normais”.

A REAPROXIMAÇÃO DA COREIA DO NORTE AO MUNDO

Este ano foi ano de reaproximação entre as Coreias. Depois de mais de 50 anos, em 2018, Moon Jae-in e Kim Jong-un encontraram-se por três vezes e apertaram a mão na zona desmilitarizada na fronteira entre os dois países. Para o antigo embaixador português em Pyongyang, este encontro deixa “uma porta aberta que pode trazer algumas vantagens para a região e no fundo essas vantagens podem contar até como desvantagens para a política externa norte-americana que está a perder em todas as frentes internacionais”. Já José Manuel Simões diz-se apreensivo quanto a esta reaproximação: “Parece que há uma tendência a exacerbar esse encontro quase como a salvação da questão nuclear na Coreia do Norte e há uma série de intenções que foram tomadas nessa cimeira que me parece que não passem disso mesmo, intenções, mas na prática tenho algum receio que elas não se venham a confirmar. O Presidente da Coreia do Norte continua a brincar com este assunto e não leva a sério as ameaças internacionais”.

Além do encontro com a Coreia do Sul, Kim Jong-un reuniu-se também com o Presidente americano Donald Trump em Junho de 2018. Para Arnaldo Gonçalves, Donald Trump “ficará na história como um Presidente que percebeu os sinais do tempo e que percebeu que havia coisas a mudar e que havia rupturas a fazer. Os grandes Presidentes da tradição republicana tiveram essa capacidade”. Já Duarte de Jesus considera que este encontro poderia ter sido o “desbloqueador das relações entre os EUA e a Coreia do Norte”, mas, diz o embaixador, “até agora não deu absolutamente nada, o que, aliás, não esperava outra coisa devido à total má preparação com que tudo foi feito por parte do Presidente Trump”.

JAIR BOLSONARO, PRESIDENTE NO BRASIL

Em Outubro de 2018, o polémico candidato Jair Bolsonaro foi eleito, com 55% dos votos, pelos brasileiros como o novo Presidente do país. Para Arnaldo Gonçalves, este foi mesmo o facto do ano: “O facto do ano é a eleição de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil. É um pouco contra as previsões, mas que reflecte, no fundo, a rejeição do povo brasileiro relativamente ao que foi a prática política de todos os partidos dos últimos 20 anos. O programa dele parece um programa de extrema direita, mas recebeu um aplauso evidente e maioritário do povo brasileiro”.

José Manuel Simões também destaca este acontecimento, mas considera-o “preocupante” e diz que “há ainda uma grande expectativa em relação ao que vai acontecer com a eleição de Bolsonaro, mas, na minha óptica, não se perspectiva nada de bom”.

BREXIT EM STAND-BY

A saída do Reino Unido da União Europeia, decidida por referendo em 2016, está agora num impasse. A votação da proposta de Brexit no parlamento britânico, que esteve prevista para 11 de Dezembro, foi anulada à última hora por Theresa May, para evitar uma derrota anunciada, e foi adiada para a terceira semana de Janeiro de 2019. Para o especialista em ciência política, o cenário mais provável é não haver acordo até ao dia 29 de Março do próximo ano, data limite para a saída do Reino Unido da União, sendo o país obrigado a encontrar uma solução provisória. Vítor Ângelo, ex-representante do Secretário-Geral das Nações Unidas, considera que a “complexidade” do Brexit foi o facto que mais marcou 2018, bem como os “problemas” consequentes que a saída tem trazido à primeira-ministra britânica e projecta: “No próximo ano, muito provavelmente vai ser necessário chegar a um acordo no parlamento de Westminster, porque eu não vejo a hipótese de não haver nenhum acordo, isso seria catastrófico quer para o Reino Unido quer para a UE, por isso penso que deve haver toda uma série de negociações de bastidores que permitirão talvez à primeira-ministra, com um pequeno ajustamento em relação ao acordo já existente, fazer com que ele seja aprovado”. “Sair da UE sem um acordo seria uma situação de grande crise para o Reino Unido”, conclui.

Arnaldo Gonçalves destaca ainda as eleições europeias, a 26 de Maio de 2019, que, segundo o analista, “vão ditar muita da sorte dos Governos europeus”. “Vamos ver o resultado dessas eleições, uma vez que os partidos tradicionais têm sido postos em causa por novos movimentos que têm surgido populistas, à direita e à esquerda, mas cujo peso eleitoral ainda não foi medido. Vai haver uma evolução do modelo e das famílias políticas no parlamento europeu com a entrada destes novos partidos que se agregarão de outra forma, isso vai marcar o cenário europeu”, afirma. Para Vítor Ângelo, a crise de migrantes vai “pesar imenso” na campanha para estas eleições.

Sobre as manifestações dos “Coletes Amarelos”, que aconteceram em França no final do ano e que levaram a que Emmanuel Macron, Presidente francês, anunciasse um aumento do salário mínimo, Vítor Ângelo considera que “reflectem as dificuldades que existem neste momento para muita gente na Europa com emprego, a nível do custo de vida”. Este movimento dos “Coletes Amarelos”, que atingiu maior dimensão nas ruas de França, teve repercussão mundial e também esteve presente na Bélgica e Holanda, colocou milhares de manifestantes nas ruas de Taiwan e do Líbano. Em Portugal, houve uma tentativa de mobilização, mas sem sucesso.

“Há um nível de pobreza ao nível de quem trabalha, porque os salários são baixos e não têm em conta o custo de vida e muitas famílias europeias são famílias desestruturadas, temos muitos casos de divórcio e as famílias têm apenas um adulto com rendimento mensal, isto tem repercussões muito elevadas ao nível do custo de vida e cria mal estar social ao nível das populações das cidades e das periferias das grandes cidades. É isso que tem levado muita gente para a rua, muita gente a manifestar-se”, explica, acrescentando que “este processo vai continuar e provavelmente vai significar um aumento na votação dos partidos mais extremistas, em particular nos partidos que consigam mobilizar este descontentamento popular”.

CRISE HUMANITÁRIA NO IÉMEN E JORNALISTAS ASSASSINADOS

Duarte de Jesus destaca ainda o fim das relações com o Irão por parte dos EUA. “Aquilo que eu considero mais um erro grave da política externa americana foi a saída do tratado com o Irão e considero que poderá ter consequências que nós dificilmente podemos analisar. São vários os cenários possíveis que daí podem vir, que poderão vir a ser relativamente maus”, afirma. Por seu lado, Vítor Ângelo referiu a aproximação do Japão à Rússia: O Japão percebe que, a prazo, a grande ameaça é a expansão hegemónica da China, quer nos ares, quer nos mares, à volta do Japão e o Japão precisa de resolver o diferendo que tem com a Rússia para se concentrar nas suas relações de defesa em relação à China. Ficou claro em 2018 que o Japão vê a China como uma ameaça existencial à continuidade da política japonesa para a região”.

Durante este ano adensou-se a crise humanitária no Iémen. Esta, que é vista como a maior crise humanitária do mundo, potenciada pela guerra civil que afecta o país da península arábica desde 2015, fez cerca de 6.800 mortos e deixou mais de 22 milhões de pessoas a necessitar de assistência humanitária urgente, refere a ONU. Cerca de 400 mil crianças com menos de cinco anos sofrem de desnutrição aguda. Durante 2018, continuou a chegar aos Estados Unidos a caravana de migrantes provenientes da América Central, fugindo da pobreza e da violência relacionada com gangues. Cerca de sete mil migrantes atravessaram o México, numa travessia de cerca de quatro mil quilómetros. Donald Trump reagiu, colocando cerca de 5.800 militares na fronteira com o México e negou a possibilidade de conceder asilo aos milhares de migrantes. 2018 foi também um ano negro para os jornalistas. Segundo dados das Nações Unidas, 86 jornalistas foram mortos, entre os quais, Jamal Khashoggi, jornalista saudita que foi estrangulado e esquartejado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Além disso, em 2018, 251 jornalistas estavam presos.