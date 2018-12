Geocapital promete ‘renascer’ para “Uma Faixa, Uma Rota”

A empresa criada por Stanley Ho e Ferro Ribeiro vai sair de Cabo Verde e ficar apenas em bancos de Moçambique e Guiné-Bissau. Por enquanto. Há planos para novos investimentos, incluindo no âmbito do projecto “Uma Faixa, Uma Rota”.

A Geocapital, empresa com sede em Macau, quer vender a sua participação num dos principais bancos de Cabo Verde, mas isso não significa um desinvestimento nos objectivos estratégicos da companhia e até pode vir a resultar “em novos investimentos, inclusivamente em Cabo Verde”, disse ao PONTO FINAL o Conselho de Administração da Geocapital.

Na passada semana foi noticiado que a empresa criada por Stanley Ho e Ferro Ribeiro, entre outros, pretende alienar os 27,44% que detém na Caixa Económica de Cabo Verde e que lhe permitem ser o segundo maior accionista. Ao PONTO FINAL, a administração da companhia que tem sede em Macau explica que “no decurso do último ano o Estado [cabo-verdiano] aumentou a sua presença no capital da Caixa, num movimento que aconteceu de par com a maior preponderância da Caixa no sistema bancário e na economia do País. A Geocapital, percebendo a razoabilidade desse movimento, optou por alienar a sua participação, servindo simultaneamente o propósito estratégico de realização de novos investimentos, inclusivamente em Cabo Verde”.

Numa espécie de balanço, a empresa lembra que “é accionista de referência na Caixa Económica de Cabo Verde há quase uma década” e diz-se orgulhosa com o que foi alcançado, “ao ter contribuído decisivamente para um conjunto de orientações estratégicas que conduziram a Caixa num processo gradual de transformação que proporcionaram um crescimento muito sustentado e permitiram a sua afirmação como Banco líder em alguns dos indicadores no sistema financeiro de Cabo Verde”.

Como o Conselho de Administração da Geocapital faz questão de lembrar, esta alienação (que está prevista decorrer na bolsa de valores do arquipélago) “inscreve-se e deve ser compreendida na mesma lógica de gestão de activos que determinou outras alienações anteriores, como as das participações na VEM e na Variglog, no Brasil, em 2007, ou a da participação no Moza Banco, em Moçambique, em 2013, bem como novos investimentos subsequentes, como a tomada de controlo do Banco Mais, também em Moçambique, em 2014”.

Com a saída de Cabo Verde, a Geocapital ficará – até novas movimentações – concentrada nos investimentos financeiros na Guiné-Bissau (onde controla o Banco da África Ocidental) e em Moçambique, depois da compra de 25% do Banco Mais (o grupo Bison Capital, de Hong Kong, controla 48%). “O Banco Mais em Moçambique, é hoje, reconhecidamente, um caso exemplar de sucesso de um processo de transformação integral conduzido pela Geocapital”, destaca a Administração da Geocapital.

“Exemplo inigualável”

A Geocapital (que na verdade é o resultado da soma da actividade de duas empresas com sede em Macau, Geocapital, Investimentos Estratégicos SA, e Geocapital, Gestão de Participações SA) foi fundada em 2005 e pode dizer-se que entrou a todo o gás, com vários investimentos realizados nos anos seguintes e outros prometidos – basta consultar o site, que se mantém desactualizado há vários anos, para perceber isso.

A segunda metade dessa primeira década acabou marcada por várias notícias negativas para a imagem da Geocapital, mas a empresa aguentou. De tal maneira que, hoje, faz um balanço claramente positivo do trabalho realizado: “A Geocapital é desde 2005 e continua hoje a ser um exemplo inigualável de concretização no plano empresarial da Ideia e dos Princípios orientadores do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, fazendo de Macau quer o seu lugar de criação, quer ainda o lugar de ancoragem da ponte que a Geocapital tem sido entre Macau, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal”.

E não faltam planos para o futuro: por um lado, pretende “gerir, consolidar e expandir as participações nos Bancos de que é titular e procurar novas oportunidades de investimento dentro do contexto estratégico de actuação sob a ideia e os princípios orientadores do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, mas não só: na resposta enviada ao PONTO FINAL, a Administração da Geocapital anuncia que o próximo objectivo é “participar, em cooperação com grupos chineses, no desenvolvimento sectorial do Projecto ‘One Belt One Road’ através da mobilização conjunta de consórcios internacionais nas áreas financeiras de Investment Advisory e Private Equity”.