Fu Ziying sucede a Zheng Xiaosong na chefia do Gabinete de Ligação

Fu Ziying foi nomeado pelo Conselho de Estado director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, sucedendo, assim, a Zheng Xiaosong, que morreu no final de Outubro. De acordo com a Rádio Macau, Fu Ziying era desde 2017 representante comercial a nível internacional da China e vice-ministro do Comércio, cargo que já tinha desempenhado entre 2008 e 2011, ano a partir do qual foi vice-governador da província de Jiangsu, até 2017. Nascido em 1957 no condado de Jianli, na província de Hubei, o novo director do Gabinete de Ligação é, segundo a mesma estação, doutorado em economia e tem certificado de contabilista público. Fu entrou para o Partido Comunista Chinês em 1992, sendo também membro do comité central desta organização.

