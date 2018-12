2018: O simbolismo da Ponte do Delta e a resposta de Macau às exigências securitárias de Pequim

Analistas ouvidos pelo PONTO FINAL apontam a inauguração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e as leis propostas pelo secretário para a Segurança como os acontecimentos mais marcantes do ano que hoje termina. 2019 ficará inevitavelmente marcado pela eleição do Chefe do Executivo e a expectativa é que haja novidades quanto às licenças de jogo.

Abriu à circulação já na recta final do ano, após muita expectativa e dúvidas, mas a Ponte do Delta promete deixar a sua marca em 2018 ao ser, em parte, responsável por trazer a Macau um recorde de 35 milhões de turistas. A travessia, mais do que uma imponente infra-estrutura, é uma promessa de integração na Grande Baía e a sua inauguração foi mesmo considerada por um dos analistas ouvidos pelo PONTO FINAL como “o acontecimento do ano”. Estes últimos 12 meses ficaram também marcados por um pacote de leis emanadas da tutela para a Segurança, criticadas por alguns comentadores como uma “onda securitária” e consideradas como desnecessárias por académicos ouvidos por este jornal. A agenda política de 2019 ficará reservada para as eleições do próximo Chefe do Executivo, havendo muito poucas expectativas para o último ano do mandato de Chui Sai On, especialmente no que diz respeito à negociação das licenças de jogo. Quanto a quem será o próximo líder do Governo da RAEM, os analistas são unânimes na sua resposta: a corrida será entre Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa, e Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças.

“Eu elegeria a ponte como o acontecimento do ano porque isto vai marcar uma viragem nesta zona em todos os sentidos possíveis”, afirma, sem dúvidas, Miguel de Senna Fernandes. Para o presidente da Associação dos Macaenses (ADM), a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai traduzir-se, num futuro próximo, num estreitar de relações entre as duas regiões administrativas especiais e a China continental. “A inauguração da nova ponte vai estreitar ainda mais os contactos, as relações e as proximidades entre as regiões. Nos próximos cinco anos, Macau vai entrar numa fase de transformações. A população ainda não sentiu os verdadeiros efeitos disto”, declarou. Neste contexto, que papel será deixado para a comunidade macaense? “A nova ponte e as transformações que isto pode trazer para Macau oferecem um grande desafio à comunidade macaense, uma comunidade que resiste em manter-se com as suas características. Vai ser um grande desafio e é fundamental que a comunidade aceite os desafios”, defendeu Senna Fernandes.

Também o economista José Sales Marques acredita que o impacto da Ponte do Delta se irá notar não no imediato, mas sim a médio ou longo prazo. O presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau acredita que a nova travessia vai introduzir uma “nova dinâmica” na circulação do Delta do Rio das Pérolas, ao permitir uma aproximação das duas margens e ao diluir a “barreira psicológica” que, até aqui, dizia existir. A integração na Grande Baía é, de resto, para Sales Marques, a “grande questão” de 2019 e que será, em parte, resolvida já no arranque do novo ano, com o Governo Central a revelar as orientações deste plano regional. “De certeza que, em 2019, vai ser a grande questão: como é que esta integração se vai processar num futuro mais próximo, como é que Macau vai trabalhar para conjugar os esforços locais com os esforços dos grandes planos de desenvolvimento nacional?”, antecipa.

“ONDA SECURITÁRIA” EM RESPOSTA ÀS EXIGÊNCIAS DE PEQUIM

À boleia do artigo 23º da Lei Básica, que determina que a RAEM deve produzir legislação que proteja a segurança nacional, este ano o secretário para a Segurança avançou com um pacote legislativo, criticado por alguns comentadores como uma “onda securitária”. Aqui incluem-se diplomas como a Lei da Cibersegurança, a Lei de Bases da Protecção Civil, que prevê a criminalização do rumor e o regime jurídico das escutas telefónicas. Os analistas políticos Larry So e Eilo Yu acreditam que estas leis são uma resposta às exigências de Pequim de um maior controlo dos movimentos independentistas – que têm alguma expressão em Hong Kong, mas são inexistentes em Macau – mas argumentam não existir necessidade do Governo local ir tão longe ao ponto de criar receios de restrição de liberdades e direitos fundamentais.

Larry So não prevê que esta tendência seja contrariada no ano que se avizinha. Pelo contrário, o politólogo antecipa que, no futuro, a tónica do modelo “Um País, Dois Sistemas” seja colocada cada vez mais em “um país” e menos no segundo sistema. “Especialmente na área da segurança, a China tem sido bastante austera no sentido em que tudo o que esteja relacionado com independência será eliminado. Por isso é que temos tido mais leis sobre esta matéria em comparação com os últimos anos, e a liberdade de imprensa será, de algum modo, afectada”, alerta.

Também Eilo Yu vê este pacote legislativo como uma resposta às exigências de Pequim, não só em Macau, mas também em Hong Kong. A diferença? Para o professor do Departamento de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau, na cidade vizinha existem ameaças à unidade nacional, mas não na RAEM. “Eu não vejo uma grande existência para este tipo de alargamento das autoridades policiais em limitar as liberdades civis. Em comparação com Hong Kong, em Macau não existem movimentos independentistas nem nada que prejudique significativamente a unidade nacional”, defendeu o académico.

ELEIÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO: “O ACONTECIMENTO MAIS IMPORTANTE DO PRÓXIMO ANO”

Outro ponto que merece a concordância de Eilo Yu e Larry So prende-se com a eleição do próximo Chefe do Executivo, que deverá acontecer pelo Verão, e que os dois analistas elegeram como “o acontecimento mais importante do próximo ano”. Por enquanto, ambos concordam que a corrida será entre Ho Iat Seng, presidente da Assembleia Legislativa, e Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, embora o professor da Universidade de Macau antecipe que, após o Ano Novo Chinês, comecem a ficar melhor definidos os contornos da campanha eleitoral.

Com as eleições para o Chefe do Executivo a acontecerem durante o Verão e a tomada de posse apenas no final de 2019, são poucas as expectativas para o último ano do mandato de Chui Sai On. No entanto, e porque as primeiras licenças de jogo vão expirar já em 2020, José Sales Marques espera que haja novidades neste campo ainda no próximo ano. “[No próximo ano haverá] eventualmente mais alguns avanços ou algumas clarificações no que diz respeito à questão da renovação dos contratos de jogo. Esta é uma questão que, possivelmente, vai começar a ficar clarificada mais para o final do ano”, antecipa o economista.

PREVER CONSEQUÊNCIAS DO JULGAMENTO DE SULU SOU E SCOTT CHIANG É “EXERCÍCIO DIVINATÓRIO”

O julgamento do deputado Sulu Sou e do activista Scott Chiang foi nomeado pelo jurista Pedro Coimbra como aquele que “mais impacto [teve] na sociedade e nos media”. “Estava em causa a possibilidade de perda de mandato de um deputado eleito directamente – Sulu Sou – e os limites do exercício do direito de reunião e manifestação [para] ambos”, justifica. Quanto ao impacto que este caso – que ainda continua nos tribunais – terá na garantia dos direitos e liberdades em Macau, Pedro Coimbra atira que tal “é um exercício divinatório”. “Temos que ver o que vai acontecer, estar atentos, para depois podermos tirar conclusões mais fundamentadas. Quaisquer precipitações não serão favoráveis a ninguém”, afirma.

Em Maio, os dois membros da Associação Novo Macau, que se encontravam acusados do crime de desobediência qualificada, foram considerados culpados do crime de reunião e manifestação ilegal pelo Tribunal Judicial de Base. Ambos decidiram recorrer da sentença mas, em Julho, Sulu Sou acabou por aceitar o veredicto para poder retomar o seu lugar no hemiciclo, enquanto que Scott Chiang continuou com o seu recurso para o Tribunal de Segunda Instância.

Em Agosto, foi tornado público que a Assembleia Legislativa decidiu não renovar os contratos dos juristas portugueses Paulo Cardinal e Paulo Taipa, com a justificação de que pretende renovar os seus quadros jurídicos. Pedro Coimbra afirma ser “óbvio” que os trabalhos de assessoria do hemiciclo “serão afectados com a saída de ambos”. “São excelentes juristas, com grande experiência profissional, com um conhecimento profundo do funcionamento da Assembleia Legislativa”, afirmou Coimbra.

“EM QUALQUER POLÍTICA SOBRE TRABALHADORES, AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS NUNCA SÃO INCLUÍDAS NA DISCUSSÃO”

Para Yosa Wariyanti, representante da Indonesian Migrant Workers Network, o acontecimento mais marcante para as comunidades migrantes deste ano foi o aumento das taxas de parto para as trabalhadoras não-residentes, tanto pela positiva, como pela negativa. Se, por um lado, o Governo decidiu aumentar brutalmente estas taxas – de 975 patacas para 8.775 para quem recebe mais de 4.050 patacas mensais – por outro, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura reuniu-se com representantes destas comunidades para discutir esta proposta. “Foi positivo porque, pela primeira vez, a comunidade das empregadas domésticas pôde reunir-se com o Governo para falar sobre as taxas de parto. Pelo menos, sentimos que existe alguma atenção na nossa comunidade, mesmo que as empregadas domésticas não sejam incluídas nas políticas do Governo”, afirmou Yosa Wariyanti.

No entanto, a representante da associação indonésia lamenta que este tenha sido um caso isolado. “Em qualquer política sobre trabalhadores, as empregadas domésticas nunca são incluídas na discussão”, critica. Por exemplo, no que diz respeito à lei do salário mínimo universal – que Chui Sai On prometeu para o último ano do seu mandato – as empregadas domésticas estão excluídas do seu âmbito. A este jornal, Yosa Wariyanti manifestou vontade de participar nesta discussão e lutar pela inclusão das empregadas domésticas no âmbito do salário mínimo, mas lamenta não saber como o fazer.

Também Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, criticou o aumento das taxas de parto, defendendo mais apoios para as comunidades migrantes. “A Caritas não é uma grande associação e não pode cuidar de todos, por isso nós precisamos que toda a sociedade preste atenção às necessidades dos trabalhadores migrantes”, afirmou. Segundo explicou Pun, os pedidos de ajuda de trabalhadores não-residentes que a Caritas mais frequentemente recebe estão relacionados com disputas laborais e problemas de saúde mental, como a depressão, resultante da privação de sono, mas também questões económicas.