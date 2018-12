Tsunami na Indonésia: associações de Macau apelam à ajuda

A Caritas Macau lançou na véspera de Natal uma campanha de angariação de fundos destinados a ajudar os afectados pelo tsunami que varreu as zonas costeiras das ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia. Paul Pun diz que o dinheiro recolhido até ao momento não deverá ser muito, provavelmente devido à época natalícia. Também a associação Indonesian Migrant Workers Network vai organizar, no próximo domingo, uma angariação de fundos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Depois do tsunami na Indonésia, no passado dia 22 de Dezembro, que fez pelo menos 430 mortos, a Caritas Macau decidiu, ainda antes do apelo da Caritas Internacional, iniciar uma recolha de fundos para ajudar as regiões afectadas. Ainda assim, Paul Pun, secretário-geral da Caritas em Macau, prevê que a verba alcançada não seja grande, já que a época natalícia pode fazer com que as pessoas não estejam devidamente informadas. Também a associação Indonesian Migrant Workers Network vai avançar com uma campanha de recolha de fundos no próximo domingo no largo dos Três Candeeiros.

A campanha da Caritas Macau teve início na tarde do dia 24 de Dezembro, mesmo antes do apelo da Caritas Internacional, e vai prolongar-se durante os próximos três meses. Ainda assim, segundo Paul Pun, as doações não estão a ser muitas. Apesar de ainda não ter números precisos sobre o montante angariado até ao momento, o secretário-geral da Caritas diz que “as doações, até agora, são poucas”. Até à noite de ontem, Paul Pun sabia apenas que a Caritas tinha recebido uma doação de duas mil patacas por parte de um anónimo e de mais algumas contribuições pequenas feitas durante a missa de Natal, que se vão juntar às 200 mil patacas reservadas pela instituição para a causa. O secretário-geral da Caritas diz esperar que o recomeço das aulas faça aumentar o montante, já que as escolas podem depois organizar iniciativas para angariação de mais fundos.

“Talvez por estarmos nesta altura do Natal, as pessoas não estão a prestar grande atenção ao tsunami na Indonésia, mas nós [Caritas] importamo-nos, por isso é que destinámos 200 mil patacas do dinheiro que angariámos durante o ano passado para as vítimas do tsunami”, disse Paul Pun ao PONTO FINAL. “Umas das razões para que o dinheiro doado não seja muito é que as pessoas têm estado de férias, as pessoas ou não estão em Macau ou não têm prestado atenção às notícias. Esta altura do ano pode não ser benéfica para a causa”, explicou.

A campanha só termina em Março e a Caritas Macau não tem nenhum objetivo definido relativamente ao valor final angariado: “Não temos objectivos. Se alguém quiser, pode dar 100 mil patacas, alguém com menos dinheiro pode dar 100 patacas, o que é bastante. Se alguém menos rico der 100 patacas é muito para elas”. Para Paulo Pun, o sucesso da campanha depende da informação que chega às pessoas. “Temos de encontrar os canais certos para dar a conhecer a iniciativa”, referiu.

O dinheiro recolhido pela Caritas será enviado para a Indonésia para ser aplicado em abrigos, comida e roupa. “A Caritas só aceita dinheiro porque enviar roupa ou comida para a Indonésia ficaria muito caro”, explicou o secretário-geral, acrescentando que a instituição vai pedir feedback às organizações que vão receber o dinheiro sobre como o montante vai ser gasto.

É possível contribuir através das seguintes contas: BOC (MOP) 180101207861887; BOC (HKD) 180111238446328; LUSO (MOP) 10212-100237-7; OCBCWH (MOP) 305286-101 e OCBCWH (HKD) 305286-100. “Com a bênção deste Natal, pedimos uma doação para apoiar as vítimas, esperando que superem as dificuldades”, apela a Caritas na sua página no Facebook.

Além da Caritas, também a associação Indonesian Migrant Workers Network vai realizar uma recolha de fundos no próximo domingo, dia 30 de Dezembro, no largo dos Três Candeeiros. Segundo Yosa Wariyanti, representante da associação, a ideia para a iniciativa surgiu depois de várias pessoas se terem mostrado interessadas em contribuir. “Sempre que algo acontece na Indonésia, como erupções vulcânicas, inundações ou terramotos, a comunidade responde rapidamente para ajudar as vítimas”, afirmou Yosa Wariyanti. O dinheiro recolhido será enviado para organizações na Indonésia e será depois usado para comprar os que as vítimas precisarem, explicou a representante da associação indonésia.

Em Macau, o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGTC) diz não ter recebido qualquer pedido de assistência por parte de residentes de Macau que estivessem nos locais afectados. O GGCT diz estar a prestar “muita atenção” ao tsunami na Indonésia. Recorde-se que no passado dia 22 de Dezembro a erupção do vulcão Anak Krakatau provocou um tsunami que destruiu as zonas costeiras das ilhas de Java e Sumatra. Segundo o mais recente balanço feito pelas autoridades do país, o tsunami provocou a morte a, pelo menos, 430 pessoas. Há ainda 159 desaparecidos e mais de 22 mil desalojados.