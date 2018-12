Temperaturas vão descer “acentuadamente” durante esta noite

Durante a noite de hoje, as temperaturas vão descer acentuadamente, informam os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG). O arrefecimento deve-se a uma monção forte de Inverno que vai chegar durante o dia de hoje à costa meridional da China. Prevê-se que o frio se mantenha até ao final da próxima semana. Além do frio, também o vento se vai intensificar. Para o dia 31 de Dezembro e para o dia 1 de Janeiro, os SMG prevêem que uma massa de ar frio, trazida pela monção, faça com que as temperaturas mínimas desçam aos oito graus celsius de mínima. O céu estará muito nublado, acompanhado de dispersos de chuva, e o vento será relativamente forte e soprará do quadrante Norte.

