Polytex já liquidou dívidas dos lesados do Pearl Horizon aos bancos, garante Leonel Alves

Leonel Alves revelou ao PONTO FINAL que todas as dívidas dos lesados do Pearl Horizon já foram liquidadas pela Polytex. Até ao momento, um terço dos três mil promitentes-compradores ainda não decidiu se vai chegar a acordo com a empresa, existindo cerca de 300 processos judiciais contra a companhia.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Todas as dívidas contraídas pelos promitentes-compradores do Pearl Horizon aos bancos para compra das fracções foram liquidadas pela Polytex, empresa responsável pelo empreendimento, até finais de Novembro. A garantia foi dada ao PONTO FINAL por Leonel Alves, advogado da Polytex, que adiantou que a companhia já pagou aos lesados cerca de dois mil milhões de patacas. Actualmente, dos 3.020 promitentes-compradores que assinaram promessas de contrato com a Polytex, cerca de mil já chegaram a acordo com a empresa para receber indemnizações e outros mil estão em processo de conclusão de acordo. Os restantes ainda não tomaram qualquer decisão ou decidiram enveredar pela via judicial, sendo que os primeiros julgamentos vão arrancar em Fevereiro.

“As dívidas dos promitentes-compradores aos bancos já estão totalmente pagas, foi à volta de dois mil milhões de patacas. Não são dívidas da Polytex, são dívidas dos promitentes-compradores que pediram empréstimos para financiar a compra das moradias”, revelou Leonel Alves, em declarações ao PONTO FINAL. Até finais de Novembro, a Polytex liquidou as dívidas com os cinco bancos com os quais os lesados haviam contraído empréstimos: Banco da China, Banco Nacional Ultramarino, Banco Tai Fung, Banco Comercial de Macau e o Banco Industrial e Comercial da China. Segundo explicou o causídico, a empresa já avançou com dois mil milhões de patacas “quer directamente aos promitentes-compradores, quer aos bancos com os quais eles contraíram dívidas para a aquisição das moradias”. Dos mais de três mil lesados, entre 900 a mil já chegaram a acordo com a Polytex e outros mil “estão em fila para assinar acordos de resolução amigável”. “Ainda faltam uns 40% que ainda não manifestaram qual é a sua intenção”, acrescentou.

Das três prestações previstas no plano de pagamento acordado entre a empresa e os promitentes-compradores, Leonel Alves garante que a primeira “já foi completamente liquidada”. “A primeira prestação é de 20%, a segunda prestação vence dois a quatro meses depois e são 30% e o resto no prazo de um ano. Até hoje, a primeira prestação de 20% já foi completamente liquidada e há fundos mais do que suficientes para honrar a parte restante”, garantiu o advogado. E quando espera a Polytex concluir o pagamento das indemnizações? “Seguramente antes de Junho”, afirmou o causídico.

Até à data, um grupo de lesados deu início a cerca de 200 a 300 processos judiciais contra a Polytex. Aqui inclui-se o pedido de arresto de alguns bens da empresa, inicialmente aprovado pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) mas revertido pelo mesmo órgão judicial na semana passada. Segundo explicou Leonel Alves, a decisão do TJB de ordenar o levantamento dos arrestos decretados à companhia ficou a dever-se à “suficiente robustez económica e financeira, não só da Polytex como de todo o grupo económico”. “Em primeiro lugar, é a robustez económica. Em segundo lugar, não houve nenhum acto de alienação ou oneração de bens, designadamente imóveis, ao longo de três anos, que justificasse algum justo receio de dissipação de património para não honrar os seus compromissos perante os credores da sociedade”, explicou o causídico.

Quanto aos restantes processos que também se encontram no TJB, Leonel Alves explicou que alguns “querem indemnizações, o dobro dos depósitos que pagaram, outros invocam danos excedentes”. “Há uma panóplia de pedidos com que a empresa não concorda e deixa ao critério dos tribunais quanto à decisão final”, disse o advogado, acrescentando que alguns julgamentos têm já data marcada para Fevereiro e Maio. “Haverá muitos julgamentos em 2019”, afirmou.