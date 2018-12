Miguel Gonçalves Mendes procura verbas para terminar filme “O sentido da vida”

O realizador português Miguel Gonçalves Mendes avançou esta semana com uma campanha de angariação de 350 mil euros (cerca de três milhões e duzentas mil patacas) para poder terminar o filme “O sentido da vida”, com estreia prevista para Julho de 2020.

Através da plataforma de financiamento colectivo Indiegogo, Miguel Gonçalves Mendes procura financiamento para fazer a montagem do documentário “O sentido da vida”, uma vez que a equipa técnica está há três meses sem receber salários, como contou o realizador à Lusa. Miguel Gonçalves Mendes critica a ineficácia de uma lei do mecenato em Portugal e lamenta que os empresários portugueses “desconheçam a palavra filantropia”, avançando agora para o pedido do financiamento colectivo pela Internet (‘crowdfunding’) para finalizar o documentário.

“O sentido da vida” foi rodado durante cinco anos e conta a história de Giovane Brisotto, um jovem brasileiro portador de paramiloidose familiar, a doença degenerativa de origem portuguesa conhecida como “doença dos pezinhos”. Para a rodagem, Giovane Brisotto, Miguel Gonçalves Mendes e uma pequena equipa técnica viajaram mais de 56 mil quilómetros em vários países – Islândia, Japão, Brasil, entre outros -, percorrendo a rota de disseminação daquela doença.

Paralelamente, o documentário acompanha ainda a vida de sete figuras públicas, que se debruçam também sobre o sentido da vida: o escritor português Valter Hugo Mãe, o astronauta dinamarquês Andreas Mogensen, o juiz espanhol Baltazar Garzón, a artista plástica japonesa Mariko Mori, o compositor islandês Hilmar Örn Hilmarsson, o actor pornográfico Colby Keller e as então candidatas à presidência do Brasil Marina Silva e Dilma Russeff.

“Era o meu maior desejo: que as pessoas saíssem do filme com necessidade de mudar as suas vidas e mudar o mundo. E terem consciência real de que infelizmente o tempo está a contar. Ou somos felizes agora e lutamos por aquilo em que acreditamos ou não”, disse Miguel Gonçalves Mendes no Verão de 2017 à agência Lusa, no final da rodagem, em Portugal.

Em 2015, em pleno processo de filmagens, Giovane Brisotto fez um transplante de fígado. O jovem brasileiro, engenheiro cartógrafo que aceitou dar uma volta ao mundo para melhor entender a doença, morreu em Fevereiro deste ano, aos 31 anos. “Este filme é também dedicado a demonstrar que é possível viver uma vida plena com uma doença incapacitante. Infelizmente, Giovane morreu depois desta jornada e por isso cabe-nos a nós preservar a sua memória e o seu legado”, escreve o realizador no texto que acompanha a campanha de financiamento.

“O sentido da vida” tem um orçamento total de 1,8 milhões de euros, com grande parte das verbas conseguidas com apoios financeiros em Portugal, Brasil e Espanha. Na prataforma Indiegogo estão previstas várias modalidades de apoio à finalização do documentário. A campanha termina a 18 de Fevereiro. Miguel Gonçalves Mendes avançou para este projecto depois de ter feito o documentário “José & Pilar” (2010). Da filmografia fazem parte ainda filmes como “Autografia” (2004), “Floripes” (2007), “Labirinto da saudade” (2018) e a série “Nada tenho de meu” (2013-2014). O realizador tem ainda prevista a adaptação do romance “O evangelho segundo Jesus Cristo”, de José Saramago. Agência Lusa