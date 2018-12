Cidadãos preocupados, mas a favor da criminalização do rumor

Ainda que apenas uma pequena parte dos cidadãos se tenha mostrado contra a criminalização do rumor, houve quem tenha manifestado preocupações com possíveis constrangimentos à liberdade de expressão com a tipificação do crime de falso alarme social. Este foi dos pontos que mais opiniões reuniu na consulta pública da Lei de Bases da Protecção Civil, cujo relatório foi recentemente divulgado.

Os cidadãos mostraram-se preocupados com eventuais constrangimentos à liberdade de expressão caso seja tipificado o crime de falso alarme social, previsto na Lei de Bases da Protecção Civil. No entanto, o relatório da consulta pública deste diploma indica que menos de 5% das pessoas que emitiram as suas opiniões se mostraram contra a criminalização do rumor, medida que o Governo justifica para “colmatar uma lacuna existente na legislação vigente”. Por outro lado, o Executivo deixou cair a regulamentação da “responsabilidade cívica” dos órgãos de comunicação social, uma vez que os deveres de divulgação de informação estão já legislados noutros diplomas.

O capítulo onde se insere a criminalização do rumor, “Reforço da difusão eficiente da informação”, foi aquele que mais opiniões recebeu por parte da população. Aqui, dos 390 comentários recebidos, quase 75% foram favoráveis e menos de 5% foram contrários ao que o Governo propunha. No que diz respeito à estipulação do crime de falso alarme social, algumas pessoas afirmaram ser necessário “prever definições concretas, bem como utilizar termos e definições claros”. Outras questionaram a “falta de clareza” deste ponto, bem como referiram a possibilidade de serem transmitidas informações falsas sem existir dolo. Quanto aos que se mostraram contra a tipificação deste crime, estas opiniões “baseiam-se na preocupação do mesmo afectar a liberdade de expressão e na indicação de que o Código Penal já prevê crimes semelhantes”, pode ler-se no relatório.

A estipulação do crime de falso alarme social, que prevê uma pena máxima de três anos de prisão, é justificada pelo Governo com o objectivo de “combater actos de criação e divulgação de informações falsas relacionadas com incidentes durante determinados estados de incidente de protecção civil” que podem “instalar o pânico e a confusão na sociedade”. Em resposta às opiniões que indicaram já existir disposições semelhantes a este ponto no Código Penal, os Serviços de Polícia Unitários (SPU) – entidade responsável por esta consulta pública – consideram que os crimes já existentes “não estão directamente relacionados com a defesa da segurança e ordem públicas, constituindo assim uma lacuna na legislação vigente”. No entanto, atendendo às preocupações relacionadas com a liberdade de expressão, o Governo assegura que vai “clarificar o conceito deste crime e os elementos que constituem a infracção, nomeadamente mencionar a necessidade da existência de dolo”.

“RESPONSABILIDADE CÍVICA” DOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NÃO SERÁ ADOPTADA

No documento de consulta pública, o Governo propunha “salientar a responsabilidade cívica dos órgãos de comunicação social na difusão das informações da protecção civil emitidas pelas autoridades”, com o intuito de “assegurar a difusão eficiente das informações importantes das autoridades”. No entanto, uma vez que tanto na Lei da Imprensa como na Lei da Radiodifusão estão já previstos deveres sobre a divulgação de informações por parte dos órgãos de comunicação social, o Governo deixou cair esta proposta, indica o relatório.

Por outro lado, os SPU decidiram manter o capítulo referente à definição dos deveres e responsabilidades, que mereceu a concordância de 77% das pessoas que emitiram as suas opiniões. Aqui é definido que quem não cumprir a lei e as instruções emitidas pelas autoridades de protecção civil incorre no crime de desobediência, também aplicado aos responsáveis das concessionárias de serviços básicos. Já os funcionários públicos que se recusem a participar nos trabalhos da protecção civil podem ser acusados de desobediência qualificada e infracção disciplinar grave.

Algumas das opiniões emitidas sobre a definição dos deveres e responsabilidades propuseram um regime de responsabilização dos governantes, questionando a previsão de sanções sobre infracções cometidas por responsáveis do Governo. Outros cidadãos consideram ser desnecessário criar mais penalizações às operadoras de radiodifusão, uma vez que estas sanções já estão previstas noutros diplomas, e alguns não concordaram com a penalização dos funcionários públicos por entenderem que esta proposta “não equacionou a capacidade dos funcionários públicos participarem em trabalhos que comportem riscos acrescidos”.

POPULAÇÃO A FAVOR DE NOVAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS

Das 223 opiniões sobre a introdução de novas medidas excepcionais, 75% foram favoráveis e apenas uma disse não concordar com este ponto que prevê o encerramento de postos fronteiriços, o cancelamento de actividades de grande envergadura e a solicitação de prioridade às operadoras de telecomunicação na difusão de informações a título gratuito. Houve quem tenha proposto a criação de um sistema de aviso de prevenção de desastre, o estabelecimento da ordem de evacuação obrigatória para os parques de estacionamento e a definição de medidas de dispensa de serviço e suspensão de aulas. Outros cidadãos mostraram-se preocupados com a falta de regulamentação do horário de serviço em situações de catástrofe.

No relatório, o Governo explica que estas medidas excepcionais apenas serão aplicadas em caso de “incidente súbito de ameaça colectiva” e que, por este motivo, “os critérios só poderão ser definidos quando a lei estiver em vigor, não podendo ser, de um modo geral, demasiado concretos e detalhados”. “Apesar da incerteza sobre as situações que possam levar à execução das medidas excepcionais, a previsão destas medidas na lei mostra-se realmente necessária”, acrescentam os SPU. Sobre a falta de regulamentação do horário de trabalho em situações de catástrofe, o Governo refere que se propõe na Lei de Bases da Protecção Civil a introdução de um mecanismo de dispensa de serviço.

A maioria dos cidadãos mostrou-se também a favor da introdução do regime de voluntariado que prevê a criação de um seguro especial para voluntários. Este mecanismo prevê duas modalidades: o regime de voluntários registados – no qual é exigida uma pré-inscrição e uma formação – e o regime de voluntários espontâneos – que intervêm por iniciativa própria. Em ambos os casos, estes cidadãos serão organizados e geridos pela futura entidade coordenadora dos trabalhos de protecção civil, estando ainda prevista a criação de grupos responsáveis pelas operações pós-calamidades. Em relação a esta entidade de coordenação e organização, a maioria das opiniões foi favorável à sua criação, ainda que outras tenham revelado preocupação quanto a uma possível duplicação de competências entre este órgão e o já existente Centro de Operações da Protecção Civil (COPC). No relatório, o Governo explica que vai considerar integrar o COPC na futura entidade de coordenação e organização da protecção civil.