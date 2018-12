Paulo Ramos, o editor das memórias de Morishima Morito, elogia a “lucidez extraordinária” do diplomata.

PONTO FINAL – Qual é a história por detrás destas memórias? Porquê só agora foram publicadas?

Paulo Ramos – A seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial o governo japonês pediu a vários diplomatas que escrevessem as suas memórias sobre as experiências que viveram no estrangeiro durante o conflito, e o livro de Morito é disto exemplo.

Pearl Harbor, Lisboa, Tóquio é a primeira tradução a nível mundial e só foi publicado agora porque uma pessoa da Embaixada do Japão em Lisboa me falou do livro e decidimos avançar com o projecto de o editar em língua portuguesa, o que só foi possível graças à colaboração da Fundação Toshiba que nos concedeu uma bolsa de estudo que permitiu pagar a tradução e a impressão.

PF – Em regra, a publicação deste tipo de obra encerra revelações de natureza histórica que são, invariavelmente, a razão de ser da própria publicação. É o caso destas memórias? O que traz de novo este livro à historiografia da época?

P.R. – Este livro contém várias revelações de grande interesse histórico: a mais importante é, sem dúvida, a do motivo que levou ao atraso da declaração de guerra do Japão aos Estados Unidos; mas também são de grande interesse para os historiadores portugueses os relatos das reuniões que Morito manteve com Salazar a propósito da ocupação de Timor-Leste, da situação dos japoneses em Macau e da importância estratégica dos Açores. Por último, trata-se de uma perspectiva completamente nova do desenrolar da guerra porque, de um modo geral, estamos habituados a ler a opiniões dos Aliados, dos vencedores, e não as dos vencidos.

PF – O regime de Salazar usou de grande ambiguidade na sua relação com o Japão, de quem era ideologicamente próximo, dada a aliança história existente com o Reino Unido. Esta obra acentua a ideia de que Salazar foi cúmplice do Eixo até se aperceber de que o Japão, a Alemanha e a Itália sairiam derrotados, ou permite concluir justamente o contrário?

P.R. – A lucidez que Morito revela ao longo de todo o livro é extraordinária, pois esteve sempre convicto de que o seu país, governado pelos militares, caminhava para o abismo. Para Morito, Salazar encontrava-se já numa posição em que o desenrolar da guerra o levaria a pender para o lado dos Aliados.

PF – Timor-Leste, ocupado pelos japoneses depois de uma primeira invasão australiana, e Macau, cercado pelos japoneses, desempenharam um papel crucial na relação entre Lisboa e Tóquio ao longo da Segunda Guerra Mundial. Que episódios e tensões resultam determinantes no livro para o desfecho que se conhece: a manutenção da neutralidade portuguesa até ao fim do conflito?

P.R. – As tensões a propósito de Macau e, sobretudo, de Timor-Leste são explicadas nalguns capítulos do livro, tal como o seu conhecido desfecho. Na altura em que ocupou a chefia da Embaixada do Japão em Lisboa, Morito tinha plena consciência de que o seu país já não reunia condições para proceder a uma ocupação de Macau e limitou-se a apresentar propostas a Salazar no sentido de protelar a retirada das tropas japonesas do território de Timor-Leste.

Pearl Harbor, Lisboa, Tóquio é a segunda parte das memórias de Morishima Morito, a primeira parte diz respeito à sua presença como diplomata na Manchúria e não tem especial interesse para os Portugueses.

Depois do final da Segunda Guerra Mundial, Morito ficou bastante desapontado com a maneira como o governo japonês lidou com graves questões ao nível do Ministério dos Negócios Estrangeiros e resolveu abandonar a carreira diplomática para enveredar pela política e foi eleito por três vezes deputado pelo Partido Socialista japonês.