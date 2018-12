Questão dos galgos resolvida até finais de Abril, garante Tavares

O processo de adopção dos galgos do Canídromo está a decorrer a “bom ritmo” e, até finais de Abril, todo o problema deve estar resolvido. A garantia é de José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Quanto à multa aplicada à Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) por abandono dos mais de 500 cães que ficaram nas instalações do antigo Canídromo, Tavares adiantou que a empresa pediu mais dados ao IACM, não tendo ainda sido apresentada qualquer intenção de recorrer da sanção.

“Neste momento temos 375 cães ainda no Canídromo e, [de acordo com] os dados da Anima [Sociedade Protectora dos Animais de Macau], no mês de Dezembro e Janeiro vão mais cento e tal para os Estados Unidos e a seguir vai ser para a Europa. Julgo que o problema vai ser resolvido até finais de Abril”, afirmou ontem José Tavares, em declarações aos jornalistas, à margem das comemorações do 19º aniversário da transferência de soberania de Macau.

Quanto à multa de 25 milhões de patacas por abandono dos mais de 500 cães aplicada pelo IACM à Yat Yuen, José Tavares disse que a empresa apenas pediu mais informações, não tendo ainda sido avançada qualquer intenção de recorrer para os tribunais. Por cada animal a empresa terá que pagar 50 mil patacas. A Lei de Protecção dos Animais prevê uma multa por abandono que pode ir de 20 mil a 100 mil patacas.

Sobre o futuro Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) que vai substituir o actual IACM a partir de 1 de Janeiro, José Tavares garante estar tudo a postos para a sua entrada em funcionamento. “A preparação começou há seis meses. As coisas estão em bom ritmo e temos as coisas bem preparadas. A 1 de Janeiro vocês vão ver a nova fachada do Instituto para os Assuntos Municipais prontinha para ser exibida”, afirmou o dirigente, que será o primeiro presidente do Conselho de Administração do IAM, cuja equipa será igual à do actual IACM. Também na mesma data entrarão em funções os membros do Conselho Consultivo para os Assuntos Municipais, cujos nomes serão divulgados até ao final deste ano. C.V.N.